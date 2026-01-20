Új cég lépett a magyar tőzsdére

A COOL Klíma tőzsdére lépett a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán - olvasható a vállalat közleményében.

A tőzsdei jelenléttel párhuzamosan a COOL Klíma stratégiai együttműködést jelentett be Magyarország egyik legnagyobb ipari és befektetési csoportjával, az MPF Csoporttal. A partnerség célja egy hosszú távú ipari–piaci együttműködés megalapozása, amely a felek eltérő kompetenciáira épít. Az MPF Csoport erőssége a gyártásban, az ipari háttérben és a termelésben rejlik, míg a COOL Klíma az elmúlt tíz évben a Polar márkát építette fel meghatározó piaci tényezővé.

A stratégiai együttműködés keretében az MPF Csoport a jövőben a COOL Klíma Polar márkájú klímaberendezéseinek gyártásában is szerepet vállal.

Számunkra a tőzsde egy olyan eszköz, amely támogatja az átláthatóbb működést, tudatosabb döntéshozatalt és a hosszú távú gondolkodást

– mondta Medgyesi Tamás, a COOL Klíma alapítója és vezérigazgatója.

