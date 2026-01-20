  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: több mint egy év után súlyos döntést hoztak az európai részvényekről
Befektetés

Váratlan fordulat: több mint egy év után súlyos döntést hoztak az európai részvényekről

Portfolio
A Citigroup több mint egy év után először rontotta az európai részvények ajánlását, mivel éleződik a kereskedelmi feszültség Brüsszel és Washington között - írja a Bloomberg.

A Citigroup több mint egy év után először minősítette le az európai részvényeket.

A döntés hátterében a Brüsszel és Washington között elmérgesedő viszony áll, amelyet Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos törekvései indukáltak.

Az Atlanti-óceánt átívelő feszültségek fokozódása és a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság rontja az európai részvények rövid távú kilátásait

– írta Beata Manthey stratéga és csapata hétfői elemzésükben. Hozzátették, hogy mindez az európai vállalatok nyereségkilátásait is kedvezőtlenül érinti.

Még több Befektetés

Befektetők, figyelem: kulcsszintre zuhant az egyik legfontosabb grafikon!

A Magyar Telekom a Yettel hálózatán biztosítja ügyfelei 2G forgalmát

Mutatunk egy befektetést, ami már megindult, de most gyújthatja be a rakétákat

A Citi globális allokációjában az Egyesült Királyság nélküli európai régiót semlegesre minősítették, miközben a japán részvényeket felülsúlyozásra emelték.

Az európai tőzsdék hétfőn estek, miután Trump új vámokat jelentett be a Grönlandot támogató országokkal szemben. Válaszul az Európai Unió akár 108 milliárd dollár értékű amerikai termékre is vámokat vethet ki.

A stratégák szerint

jelenleg a feltörekvő piacok és Japán kínálnak kedvezőbb kockázat-hozam arányt.

Japán esetében hosszabb távú pozitív tényezőket emeltek ki. A refláció és más strukturális folyamatok szerintük kedvezően hathatnak a vállalati nyereségekre és az értékeltségekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Itt a bejelentés: minden idők legnagyobb védelmiipari kibocsátása jön!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility