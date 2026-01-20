Váratlan fordulat: több mint egy év után súlyos döntést hoztak az európai részvényekről

A Citigroup több mint egy év után először minősítette le az európai részvényeket.

A döntés hátterében a Brüsszel és Washington között elmérgesedő viszony áll, amelyet Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos törekvései indukáltak.

Az Atlanti-óceánt átívelő feszültségek fokozódása és a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság rontja az európai részvények rövid távú kilátásait

– írta Beata Manthey stratéga és csapata hétfői elemzésükben. Hozzátették, hogy mindez az európai vállalatok nyereségkilátásait is kedvezőtlenül érinti.

A Citi globális allokációjában az Egyesült Királyság nélküli európai régiót semlegesre minősítették, miközben a japán részvényeket felülsúlyozásra emelték.

Az európai tőzsdék hétfőn estek, miután Trump új vámokat jelentett be a Grönlandot támogató országokkal szemben. Válaszul az Európai Unió akár 108 milliárd dollár értékű amerikai termékre is vámokat vethet ki.

A stratégák szerint

jelenleg a feltörekvő piacok és Japán kínálnak kedvezőbb kockázat-hozam arányt.

Japán esetében hosszabb távú pozitív tényezőket emeltek ki. A refláció és más strukturális folyamatok szerintük kedvezően hathatnak a vállalati nyereségekre és az értékeltségekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

