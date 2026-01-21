Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország

  • Megjelenítés
A dán AkademikerPension nyugdíjalap bejelentése, amely szerint hónap végéig kiszáll az amerikai állampapírokból, irreleváns, mivel nagyon kis összegről van szó – nyilatkozta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban a riportereknek. Noha tényleg nem nagy tételről van szó az USA hatalmas adósságához képest, a piacok árgus szemekkel figyelik, hogy a lépés követőkre talál-e más európai országokban is.

Dánia amerikai államkötvény eladása, akárcsak maga az ország, "irreleváns" – nyilatkozta Bessent újságíróknak.

Kevesebb, mint 100 millió dollár. Évek óta adnak el kincstárjegyeket, egyáltalán nem aggódom emiatt

mondta a pénzügyminiszter. 

A dán AkademikerPension nyugdíjalap tegnap jelentette be, hogy a hónap végéig ki akar szállni az amerikai kincstárjegyekből, mert attól tart, hogy Donald Trump elnök politikája olyan hitelkockázatot teremtett, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

„Az Egyesült Államok alapvetően nem jó hitelképességű, és hosszú távon az amerikai kormány pénzügyei nem fenntarthatóak” – mondta Anders Schelde, az AkademikerPension befektetési igazgatója kedden a Bloombergnek.

Az európai országok az amerikai államadósság nagyjából 40 százalékát tulajdonolják, így egy esetleges koordinált eladási hullám hatalmas következményekkel járna

– az azonban erősen kérdéses, hogy az európaiak tényleg meglépik-e.

