Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!

Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló törekvései és az újabb vámháború belengetése nemcsak geopolitikai feszültséget hozott, hanem alapjaiban rázta meg a pénzpiacokat is. A mostani mozgások azonban jóval többről szólnak, mint egyszerű dollárgyengülésről: kritikus technikai és bizalmi szintekhez érkeztek a főbb devizapárok, ezek pedig a forint sorsát is meghatározhatják a következő időszakban. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Donald Trump már az év első napjain alaposan átírta a kockázati térképet. A Grönland körüli feszültségek, a Federal Reserve függetlenségét érintő kijelentések és az újabb vámháború kilátásba helyezése együttesen olyan bizonytalanságot hoztak, amelyet a piacok nem hagytak figyelmen kívül.

A befektetők eközben nemcsak a konkrét, potenciális gazdasági hatásokat kezdik árazni, hanem az amerikai eszközökbe vetett bizalom erózióját is.

Olyan folyamatoknak lehetünk szemtanúi,

