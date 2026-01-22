  • Megjelenítés
Új kriptós cég ment tőzsdére, bombasiker lett a debütálás
Új kriptós cég ment tőzsdére, bombasiker lett a debütálás

A kriptovaluta-letétkezeléssel foglalkozó BitGo csütörtökön debütált a New York-i tőzsdén, és már a nyitónapján 2,59 milliárd dolláros piaci értékelést ért el, miután részvényei 22,43 dolláron nyitottak, 24,6 százalékkal az IPO 18 dolláros kibocsátási ára felett.

A társaság és néhány meglévő befektetője összesen 11,8 millió részvényt értékesített, a korábban jelzett 15–17 dolláros ársáv fölött. Így 212,8 millió dollár friss tőkét vontak be. Ez az Egyesült Államokban 2026 első, kriptovalutához köthető tőzsdei bevezetése, miután a tavalyi év utolsó negyedévében egyetlen jelentősebb iparági szereplő sem lépett a nyilvános piacra.

A BitGo debütálása az első igazi fokmérője annak, mekkora érdeklődés mutatkozik a kriptocégek tőzsdei bevezetése iránt 2026-ban

– mondta Lukas Muehlbauer, az IPOX elemzője.

Míg a Gemini tavaly a piac csúcsán ment tőzsdére, a BitGo a közelmúlt árfolyamesései közepette vállalta a nyilvános megjelenést.

A Trump-kormányzat enyhébb szabályozási megközelítése javította a piaci hangulatot, és több kriptocéget is a tőkepiacok felé terelt. A Grayscale vagyonkezelő és a Kraken kriptotőzsde is a közeljövő várható IPO-jelöltjei között szerepel.

Az ágazat ugyanakkor továbbra is ingatag: a bitcoin 2025-ben 6,4 százalékot veszített értékéből, ami 2022 óta az első éves visszaesés.

A 2013-ban alapított BitGo a kevés nyereséges kriptocég egyike. A társaság 2025 első kilenc hónapjában 35,3 millió dollár nettó eredményt ért el. A vállalat múlt hónapban feltételes engedélyt kapott arra, hogy állami szintű banki engedélyét országos hatályúra váltsa, ami lehetővé teszi, hogy szolgáltatásait az Egyesült Államok teljes területére kiterjessze.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

