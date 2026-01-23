Egyre csak hízik az európai fegyvergyártó, a haditengerészeti szektorra vetettek szemet

A Rheinmetall német fegyvergyártó újabb felvásárlásokat fontolgat a haditengerészeti szektorban, miután szeptemberben megállapodott a Luerssen német hajógyár hadihajó-részlegének 1,35 milliárd eurós megvásárlásáról – közölte Armin Papperger vezérigazgató.

A német haditengerészeti ipar régóta várt konszolidációja a védelmi kiadások megugrásával felgyorsult. A Rheinmetall becslése szerint

Németország önmagában mintegy 31 milliárd eurót költhet haditengerészeti hajókra 2035-ig.

Beléptünk a haditengerészeti üzletágba, és természetesen növekedni szeretnénk. Ha jó lehetőségeket látunk, felvásárlásokkal is bővülünk

– mondta Papperger a Handelsblatt berlini konferenciájának margóján a Reutersnek.

A vezérigazgató nem nevezett meg konkrét célpontokat, iparági források szerint azonban Európa legnagyobb lőszergyártója érdeklődhet a German Naval Yards Kiel (GNYK) iránt. A tengeralattjárókat és fregattokat gyártó TKMS jelenleg tárgyal a GNYK-val, és hamarosan döntés várható a szomszédos hajógyár megvásárlásáról.

Papperger óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban: "Jelenleg nem tudok erről semmit. Van valaki más, aki azt állítja, hogy meg akarja venni őket. Mi most nem tárgyalunk." Arra a kérdésre, hogy a Rheinmetall a későbbiekben érdeklődhet-e a GNYK iránt, mindössze annyit mondott: "Meglátjuk."

A Luerssen-ügylet lezárása jó ütemben halad, az európai trösztellenes hatóságok jóváhagyása január végéig várható.

A tankágyúiról, tüzérségi lövedékeiről és gyalogsági harcjárműveiről ismert Rheinmetall az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása óta jelentősen diverzifikálta védelmi üzletágát. A német hadiipar komoly hasznot húz a növekvő védelmi kiadásokból, amelyeket részben az amerikai külpolitika irányváltása ösztönöz, mivel Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Európára saját védelmi képességeinek fejlesztése érdekében.

Papperger csütörtökön közölte, hogy a vállalat 2026-ra 80 milliárd eurós potenciális megrendelésállománnyal számol. Ennek alapját a Boxer páncélozott szállító harcjárművek, az F126 és F127 fregattok, valamint egy újabb adag Puma gyalogsági harcjármű kormányzati beszerzési tervei adják. A Boxer-megrendelés önmagában 37,7 milliárd euró értékű, míg a fregattokra vonatkozó megrendelések 12–13 milliárd eurót tehetnek ki.

Forrás: Reuters

