  • Megjelenítés
Elon Muskkal szűrte össze a levet a befektetési óriás, mostanra biztosan nagyon megbánta
Befektetés

Elon Muskkal szűrte össze a levet a befektetési óriás, mostanra biztosan nagyon megbánta

Portfolio
A kanadai állami nyugdíjalap befektetési ága, a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) heves kritikák kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy 300 millió amerikai dollárt fektetett Elon Musk xAI nevű vállalatának infrastruktúra-fejlesztésébe - írta a Pension Policy International. A cég áll a vitatott Grok mesterségesintelligencia-chatbot mögött.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az xAI az elmúlt hónapokban több botrány középpontjába került, miután kiderült, hogy a Grok segítségével szexuális tartalmú, beleegyezés nélküli képek készíthetők másokról – köztük kiskorúakról is. A széles körű felháborodás nyomán a vállalat bizonyos korlátozásokat vezetett be a rendszer használatára.

Malajzia és Indonézia azóta betiltotta a Grok elérését, és a termék világszerte a hatósági vizsgálatok célpontjává vált.

Kanadában a szövetségi adatvédelmi biztos vizsgálatot indított az xAI, valamint a szintén Musk tulajdonában lévő X Corp. ellen is.

A CPPIB tavaly augusztusban közölte, hogy 300 millió dollárt fektetett az xAI adósságkibocsátásába. Ennek célja a vállalat második, Tennessee államban épülő adatközpontjának finanszírozása volt.

Még több Befektetés

Beszállhat a kriptobizniszbe az európai bankóriás

Európa legnagyobb nyugdíjalapja is kisöpörte az amerikai államkötvényeket

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

A nyugdíjalap és a Grok fejlesztője közötti kapcsolat most ismét előtérbe került, a kritikusok pedig megkérdőjelezik, hogy a CPPIB-nek egyáltalán szabad-e ilyen területen befektetnie.

"Felmerül a kérdés: mibe hajlandó még befektetni a kanadai nyugdíjalap? A Pornhubba? Illegális fogdákba? Esetleg orosz botfarmokba?" – fakadt ki Charlie Angus volt parlamenti képviselő.

A kanadai pénzügyminisztérium közölte, hogy a CPPIB a kormánytól függetlenül működik,

ezért az egyes tranzakciókkal kapcsolatos kérdéseket közvetlenül a szervezethez kell intézni.

A CPPIB szóvivője szerint a szervezet tisztában van a Grok visszaéléseivel kapcsolatos problémákkal, és változásokat kíván elérni. Michel Leduc, a CPPIB kommunikációs igazgatója közleményében úgy fogalmazott: "Az elmúlt hónapokban napvilágra került visszaélések egyszerűen visszataszítóak. Valós problémát jelent, ha bármilyen technológiai platformot úgy használnak, hogy az könnyen kihasználható mások megalázására, bántalmazására vagy jogaik megsértésére."

A CPPIB az 1990-es évek kanadai nyugdíjreformja során jött létre, jelenleg közel 800 milliárd kanadai dollárnyi nyugdíjcélú megtakarítást kezel.

Kapcsolódó cikkünk

Európa legnagyobb nyugdíjalapja is kisöpörte az amerikai államkötvényeket

Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban
Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility