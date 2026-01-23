Elon Muskkal szűrte össze a levet a befektetési óriás, mostanra biztosan nagyon megbánta

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az xAI az elmúlt hónapokban több botrány középpontjába került, miután kiderült, hogy a Grok segítségével szexuális tartalmú, beleegyezés nélküli képek készíthetők másokról – köztük kiskorúakról is. A széles körű felháborodás nyomán a vállalat bizonyos korlátozásokat vezetett be a rendszer használatára.

Malajzia és Indonézia azóta betiltotta a Grok elérését, és a termék világszerte a hatósági vizsgálatok célpontjává vált.

Kanadában a szövetségi adatvédelmi biztos vizsgálatot indított az xAI, valamint a szintén Musk tulajdonában lévő X Corp. ellen is.

A CPPIB tavaly augusztusban közölte, hogy 300 millió dollárt fektetett az xAI adósságkibocsátásába. Ennek célja a vállalat második, Tennessee államban épülő adatközpontjának finanszírozása volt.

A nyugdíjalap és a Grok fejlesztője közötti kapcsolat most ismét előtérbe került, a kritikusok pedig megkérdőjelezik, hogy a CPPIB-nek egyáltalán szabad-e ilyen területen befektetnie.

"Felmerül a kérdés: mibe hajlandó még befektetni a kanadai nyugdíjalap? A Pornhubba? Illegális fogdákba? Esetleg orosz botfarmokba?" – fakadt ki Charlie Angus volt parlamenti képviselő.

A kanadai pénzügyminisztérium közölte, hogy a CPPIB a kormánytól függetlenül működik,

ezért az egyes tranzakciókkal kapcsolatos kérdéseket közvetlenül a szervezethez kell intézni.

A CPPIB szóvivője szerint a szervezet tisztában van a Grok visszaéléseivel kapcsolatos problémákkal, és változásokat kíván elérni. Michel Leduc, a CPPIB kommunikációs igazgatója közleményében úgy fogalmazott: "Az elmúlt hónapokban napvilágra került visszaélések egyszerűen visszataszítóak. Valós problémát jelent, ha bármilyen technológiai platformot úgy használnak, hogy az könnyen kihasználható mások megalázására, bántalmazására vagy jogaik megsértésére."

A CPPIB az 1990-es évek kanadai nyugdíjreformja során jött létre, jelenleg közel 800 milliárd kanadai dollárnyi nyugdíjcélú megtakarítást kezel.

