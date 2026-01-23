Eszeveszett rali az aranynál és az ezüstnél!

Az arany 2020 óta a legjobb hetét zárhatja, idei hozama már 15 százalék körül jár. A Goldman Sachs elemzői szerint a jegybanki vásárlások mellett egyre több magánbefektető is beszállt a rali­ba.

A szakértők a gyengülő dollárt, a Fed várható kamatcsökkentéseit, a növekvő amerikai költségvetési hiányt és az államkötvények iránti lanyhuló keresletet jelölik meg fő hajtóerőként.

A nemzetközi helyzet eközben fokozódik: a héten egy dán nyugdíjalap bejelentette, hogy teljesen kiszáll az amerikai államkötvényekből, miután Trump ismét napirendre tűzte Grönland esetleges megszerzését. A Reuters értesülései szerint más észak-európai nagybefektetők is felülvizsgálják amerikai pozícióikat a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt.

A szellem kiszabadult a palackból

– fogalmazott Ole Sloth Hansen, a Saxo Bank nyersanyagstratégiai vezetője. Szerinte az arany iránti tartós kereslet egyik fő oka az amerikai költségvetési fegyelem folyamatos eróziója.

Az ezüst még az aranynál is jobban teljesít: ára idén már kb. 40 százalékkal emelkedett. A fém jelentős részét ipari célokra használják, miközben Kína az év eleje óta korlátozza az exportot, és saját felhasználásra halmozza fel a készleteket.

A JPMorgan elemzői szerint az ezüst árfolyama már jócskán meghaladta korábbi várakozásaikat, de

ilyen meredek emelkedés mellett szinte lehetetlen megmondani, hol lesz a csúcs.

Mike McGlone, a Bloomberg nyersanyagstratégája párhuzamot lát az 1979-80-as nagy árrobbanással, amelyet akkor összeomlás követett. "A lendület akár 100 dollárig is elvihet, de ha az ezüst megfelel az ördög féme hírnevének, gyorsan visszaeshet 50 dollár környékére – és ezzel olyan csúcsot hagyhat maga mögött, amelyet a piac évekig nem lát viszont" – mondta korábban.

