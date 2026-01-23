  • Megjelenítés
Eszeveszett rali az aranynál és az ezüstnél!
Befektetés

Eszeveszett rali az aranynál és az ezüstnél!

Portfolio
A nemesfémek történelmi ralit produkálnak, az arany unciánkénti ára pénteken megközelítette az 5000 dollárt, az ezüst pedig áttörte a 100 dolláros lélektani határt. A Yahoo Finance szerint a geopolitikai bizonytalanság és a további kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások hatására fordultak a befektetők a nemesfémek felé.

Az arany 2020 óta a legjobb hetét zárhatja, idei hozama már 15 százalék körül jár. A Goldman Sachs elemzői szerint a jegybanki vásárlások mellett egyre több magánbefektető is beszállt a rali­ba.

A szakértők a gyengülő dollárt, a Fed várható kamatcsökkentéseit, a növekvő amerikai költségvetési hiányt és az államkötvények iránti lanyhuló keresletet jelölik meg fő hajtóerőként.

A nemzetközi helyzet eközben fokozódik: a héten egy dán nyugdíjalap bejelentette, hogy teljesen kiszáll az amerikai államkötvényekből, miután Trump ismét napirendre tűzte Grönland esetleges megszerzését. A Reuters értesülései szerint más észak-európai nagybefektetők is felülvizsgálják amerikai pozícióikat a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt.

A szellem kiszabadult a palackból

Még több Befektetés

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

Nagy emelkedés jöhet a magyarok egyik legnépszerűbb részvényénél

Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult

– fogalmazott Ole Sloth Hansen, a Saxo Bank nyersanyagstratégiai vezetője. Szerinte az arany iránti tartós kereslet egyik fő oka az amerikai költségvetési fegyelem folyamatos eróziója.

Az ezüst még az aranynál is jobban teljesít: ára idén már kb. 40 százalékkal emelkedett. A fém jelentős részét ipari célokra használják, miközben Kína az év eleje óta korlátozza az exportot, és saját felhasználásra halmozza fel a készleteket.

A JPMorgan elemzői szerint az ezüst árfolyama már jócskán meghaladta korábbi várakozásaikat, de

ilyen meredek emelkedés mellett szinte lehetetlen megmondani, hol lesz a csúcs.

Mike McGlone, a Bloomberg nyersanyagstratégája párhuzamot lát az 1979-80-as nagy árrobbanással, amelyet akkor összeomlás követett. "A lendület akár 100 dollárig is elvihet, de ha az ezüst megfelel az ördög féme hírnevének, gyorsan visszaeshet 50 dollár környékére – és ezzel olyan csúcsot hagyhat maga mögött, amelyet a piac évekig nem lát viszont" – mondta korábban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elkezdődött a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility