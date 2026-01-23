Európa legnagyobb nyugdíjalapja is kisöpörte az amerikai államkötvényeket

Az állománycsökkenés időben egybeesett Donald Trump amerikai elnök átfogó, úgynevezett "felszabadítás napi" vámintézkedéseivel, amelyek érzékenyen érintették az amerikai eszközök vonzerejét.

A holland közszolgálati műsorszolgáltató, a NOS számolt be elsőként a visszaesésről. Az általuk megkérdezett elemzők szerint az államkötvények árfolyamcsökkenése aligha játszhatott ebben érdemi szerepet, ezért

az ABP feltehetően tudatosan döntött a meglévő papírok eladása, illetve az új kötvények vásárlásának mellőzése mellett.

Ezt támasztja alá, hogy az amerikai államkötvények árfolyama az adott időszakban stabil maradt, vagy akár emelkedett is.

Az ABP szóvivője nem kívánta megerősíteni, hogy konkrét eladásokról van-e szó, ugyanakkor a NOS által közölt számokat nem cáfolta. Hozzátette, hogy államkötvény-befektetéseiknél számos szempontot mérlegelnek, köztük az adott ország fundamentális gazdasági helyzetét és kilátásait.

Trump a múlt hétvégén azzal fenyegetőzött, hogy megemeli a vámokat több európai országgal szemben, ha nem engedik, hogy az Egyesült Államok megvásárolja Grönlandot. A kijelentés újra felszínre hozta az amerikai eszközök biztonságával és kiszámíthatóságával kapcsolatos aggodalmakat, noha az elnök később visszakozott nyilatkozatától.

Több észak-európai nyugdíjalap a héten jelezte, hogy egyre óvatosabban kezeli amerikai befektetéseit, és fokozatosan növeli a földrajzilag diverzifikált, illetve európai eszközök arányát portfóliójában. Például a svéd nyugdíjalap, az Alecta 7,7-8,8 milliárd dollárban adhatott el amerikai állampapírokat a kiszámíthatatlanság és a megnövekedett kockázatok miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

