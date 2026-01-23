Nagy emelkedés jöhet a magyarok egyik legnépszerűbb részvényénél

Nagy kitörés formálódik a magyar befektetők által egyik legjobban figyelt részvénynél, de nem csak technikai, hanem fundamentális szempontból is sorsdöntő napok előtt állunk. Mutatjuk, hogy melyik ez a részvény, és hogy mire érdemes most igazán figyelni. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Van egy részvény, amely rendkívül népszerű a magyar befektetők körében, ugyanakkor legalább ennyire meg is osztja őket.

Most különösen izgalmas napok előtt állunk, ugyanis kitörésre készül ez a papír, ha pedig ez megtörténik, úgy jelentős emelkedés előtt nyílhat meg a tér.

Ez a részvény nem más, mint a