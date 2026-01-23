Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult

Kis magyar állampapír-történelem
Akik már régebb óta fektetnek be, emlékezhetnek, hogy a magyar állampapírok máig kitartó népszerűsége 2019-ben kapta a legnagyobb löketet, a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) bevezetésével. Az 5 év futamidejű, évi 4,95%-os (lépcsőzetesen emelkedő) kamatozású állampapír megjelenése mérföldkőnek számított, a köznyelvben rövidesen "szuperállampapírként" emlegették a konstrukciót, és 2019-ben rendkívüli ütemben ugrott meg a lakossági állampapírokban tartott vagyon. A sajátos magyar stratégia hatására az ezt követő időszakban csaknem 30%-ra emelkedett a lakossági részarány a teljes magyar államadósságon belül.
A következő nagy fordulat 2022-ben érkezett el, amikor az infláció és az állampapír-piaci hozamok felfutása egy csapásra versenyképtelenné tette a korábban 7000 milliárd forintos állomány környékén is járó Magyar Állampapír Pluszt. Ellenben a megújított Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amely inflációkövető kamatozást kínál, kiemelkedően vonzóvá vált a lakossági befektetők körében, így gyorsan a legnagyobb állományú lakossági papírrá lépett elő 2022 végére. Szintén ekkor került előtérbe a másodhegedűs, DKJ-hozamkövető kamatozású Bónusz Magyar Állampapír, melynek segítségével abban az időben ugyancsak kétszámjegyű hozamokat tehettek zsebre a megtakarítók.
A 2023-as és 2024-es évet főként a Prémium Magyar Állampapírban ülve vészelték át a magyarok, a MÁP Plusz népszerűsége pedig töredékére zuhant ezekben az években.
A nagy infláció ellen jól jött a PMÁP, de azután új üstökös tört az élre
A nagy magyar inflációs hullámot értelemszerűen rendkívül nagy PMÁP-kamatfizetések követték: 2024-ben akár 16%-os, 2025-ben pedig akár 19%-os kamatot is be lehetett zsebelni a legmagasabb kamatprémiumú inflációkövető állampapírok segítségével. A kamateső végeztével azonban ismét megmozdultak a befektetők: 2025-ben az év kezdetekor még 7000 milliárd forintnyi állományból és annak kamataiból több mint 4000 milliárd forint áramlott ki a csökkenő kamatú papírokból, az új kedvenc pedig a 3, illetve 5 éves, fix (jelenleg 7%-os) kamatozású Fix Magyar Állampapír lett.
2025 őszén ráadásul jelentős termékpaletta-átalakítást hajtott végre az ÁKK: megemelték a FixMÁP és a MÁP Plusz kamatát, így az új, fix kamatozású sorozatok még vonzóbbak lettek, ezzel párhuzamosan pedig erősen csökkent a PMÁP és BMÁP vonzereje. Mindez az ÁKK azon stratégiáját tükrözte, hogy a lakossági portfólióban növeljék a kiszámítható, fix kamatozású állampapírok arányát.
Így jutottunk el oda, hogy 2025-ben rendkívüli sebességgel, 2635 milliárd forinttal emelkedett a FixMÁP állománya, mialatt a PMÁP 3251 milliárdos állománycsökkenést szenvedett el. A rotáció másik nyertese a Bónusz Magyar Állampapír volt, de itt jóval kisebb, 862 milliárdos növekedést hozott a tavalyi év.
A folyamatok láttán a most bekövetkezett fordulat nem meglepő: a PMÁP vesszőfutásával és a Fix Magyar Állampapír élre törésével csak idő kérdése volt, hogy mikor történik meg a trónfosztás. Az ÁKK által közölt friss adatok alapján elmondhatjuk:
2026. január közepétől már egyértelműen a Fix Magyar Állampapír a legnépszerűbb típus a lakossági befektetők körében.
Az idei év első két hete a FixMÁP-nál 94 milliárd forintos állománynövekedést eredményezett (ezt az értékesítések hajtják), a PMÁP pedig 58 milliárd forintot veszített el, a visszaváltások hatására. Ezzel a FixMÁP 3746 milliárd forintos, míg a PMÁP most először kevesebb, 3651 milliárdos állománnyal büszkélkedhet. Az idei évből egyelőre az első három hét értékesítési adatait ismerjük: összesen 234 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg 77%-áért a két új kedvenc, a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt.
Idén is kell a lakosság pénze az államnak
A háztartásokra továbbra is számít az ÁKK: idén az 5445 milliárd forintnyi tervezett hiány finanszírozásához a lakosságnak is nettó értelemben plusz 1001 milliárd forintnyi állampapírt adna el a magyar állam – derül ki Magyarország 2026-os finanszírozási tervéből. A tervezett bruttó értékesítés a lakosság számára 5508 milliárd forint, eközben állampapír-lejáratok és idő előtti visszavásárlások is várhatók 4507 milliárd forint értékben, a kettő különbségeként adódik a majdnem kereken 1000 milliárd forintnyi nettó tőkebevonási terv.
A lakossági tulajdonú állampapírok megcélzott aránya továbbra is az eddigi 20-25% lesz az adósságportfólión belül,
azonban a lakosság viselkedésére (az intézményi papírok, különösen a diszkont kincstárjegyek népszerűségének növekedésére) reagálva 2026-tól a lakossági tulajdonban lévő intézményi állampapírokat is beleszámítják ebbe.
A jelenleg elérhető lakossági állampapírok az alábbi kamatokkal csábítják a befektetőket:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
