Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

A tőzsdei világ elsőre bonyolultnak tűnhet, de az első lépések helyes megválasztásával gyorsan átláthatóvá és kezelhetővé válik. Online előadásunk segít, hogy kezdőként magabiztosan lépj a befektetések világába.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az előadás során nem csak az alapfogalmakat ismerheted meg, hanem gyakorlati tippeket is kapsz, hogyan indulj el a tőzsdén.

Megtudhatod, mire érdemes figyelned, milyen termékekkel érdemes kezdened, és hogyan építheted fel a saját stratégiádat már az első befektetéseidnél.

Az előadás főbb témái:

Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. január 28. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ