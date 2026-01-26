Bemondták a profik: ezt a két részvényt kell most megvenni

Dübörög a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon, a Wall Street egyik legprofibb elemzőcsapata pedig most több részvény is kiemelt, amik alaposan meglephetik a befektetőket a következő napokban. Lássuk, melyik részvényeket érdemes most megvenni a profik szerint!

A legfrissebb adatok alapján január 23-ig az S&P 500 vállalatainak mintegy 13 százaléka tette közzé eddig a negyedik negyedéves eredményeit. Ezek közül a cégek 75 százaléka a várakozásoknál magasabb profitot szállított, miközben 69 százalékuk árbevétele is meghaladta az elemzői konszenzust.

Az egyik legközelebbről figyelt befektetési bank szakértői egy ügyfeleknek szóló elemzésben kiemeltek egy részvénykosarat,

ahol az Árfolyamok valósággal kilőhetnek a gyorsjelentések után.