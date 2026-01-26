Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most ide teszi a pénzét a sztárbefektető

A 2008-as gazdasági világválságot sikeresen előrejelző Michael Burry közölte, hogy már korábban is vett GameStop-részvényeket, és a közelmúltban is folytatta a vásárlásokat.
Vettem GME-t, és a közelmúltban is vásároltam. Úgy számolom, hogy hamarosan az egyszeres könyv szerinti értéken, nagyjából az egyszeres nettó eszközértéken vásárolhatok
– írta hétfőn közzétett Substack-bejegyzésében.
Hozzátette: "Ráadásul megkapom mellé a fiatal Ryan Cohent, aki a cég tőkéjét és pénzáramlásait fekteti be. Talán a következő ötven évben." Burry, aki nemrég zárta be Scion Asset Management nevű fedezeti alapját, hangsúlyozta, hogy befektetése hosszú távú, értékalapú döntés, nem pedig a mémrészvény-őrület újjáéledésére tett spekulatív fogadás.
A GameStop nagyjából öt éve állt a mémrészvény-láz középpontjában,
amikor az online fórumokon szerveződő kisbefektetők az egekbe hajtották az árfolyamot, és hatalmas veszteségeket okoztak a shortoló befektetőknek.
Nem short squeeze-re számítok a hosszú távú érték realizálásához
– fogalmazott Burry. "Hiszek Ryanben, tetszik a felállás, a vállalatirányítás és a stratégia. Hajlandó vagyok hosszú távon tartani a részvényt, és izgatottan várom, merre halad a cég."
Az árfolyam közel 8 százalékos emelkedésben van a hírt követően.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
