Figyelmeztet a 2008-as válságot előre látó befektető: ami a jen piacán történik, annak súlyos következményei lehetnek az amerikai tőzsdékre

Burry, aki a 2008-as amerikai jelzálogpiaci válság korai előrejelzésével vált ismertté, úgy véli, hogy a japán jen hamarosan irányt válthat. Megjegyzése azt követően érkezett, hogy a New York-i Fed pénteken a jen–dollár árfolyam ügyében megkereste potenciális kereskedési partnereit – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Wall Street Journal.
A lépés nem előzmények nélküli: japán tisztviselők az elmúlt napokban többször figyelmeztettek a jen gyengeségére, és piaci beavatkozást helyeztek kilátásba. Kihara Minoru, a japán kabinet főtitkára hétfőn megerősítette, hogy Tokió szorosan egyeztet Washingtonnal, és a tavaly szeptemberi közös pénzügyminiszteri megállapodás szellemében jár el.
A dollár, amely pénteken még 159 jen közelében is járt, hétfő reggelre 153,6 jenre gyengült.
Burry a Substack-oldalán azt írta, hogy a tőke Japánba történő visszaáramlása – az ottani magasabb kamatszint felé – éles irányváltást hozna a globális pénzmozgásokban. Egyszerűbben fogalmazva:
ha Japánban emelkednek, az Egyesült Államokban pedig csökkennek a kamatok, az az amerikai részvényeknek és kötvényeknek ártana – vagyis épp az ellenkezője történne annak, ami az elmúlt időszakban támogatta ezeket a piacokat.
Michael Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája kéthetes japán útjáról visszatérve arról számolt be, hogy az ottani befektetők többsége 140–145 jen közötti árfolyamot tart reálisnak. Szerintük a jen erősödésével járó rövid távú volatilitás hosszabb távon a japán részvények javára válna.
Burryvel ellentétben Wilson továbbra is optimista az amerikai piac kilátásaival kapcsolatban. Úgy véli, hogy az S&P 500 vállalatainak várhatóan 17 százalékos eredménynövekedése, a szélesebb körű profitjavulás, a növekvő beruházások és az élénkülő gazdasági aktivitás egyaránt támogatja a részvényárfolyamokat. A devizapiaci volatilitást ugyanakkor ő is taktikai kockázatként említette.
