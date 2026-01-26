Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken

Enyhén negatív a kép az európai részvénypiacokon ma délelőtt, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül a DAX és a CAC 0,4 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,1 százalékos mínuszban van.

A magyar tőzsde viszont szembemegy a gyenge nemzetközi hangulattal, a BUX 0,5 százalékos pluszban van és új történelmi csúcsot is beállított. A blue chipek közül a Molt tovább húzzák, jelenleg 1,9 százalékos pluszban van az olajpapír, de az OTP 0,4 százalékos emelkedése is hozzájárul a BUX felülteljesítéséhez.