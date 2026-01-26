  • Megjelenítés
Őrült tempóban hízik a kedvelt befektetési nagyágyú
Portfolio
A világ második legnagyobb vagyonkezelőjénél, a Vanguardnál az amerikai piacon kívül kezelt ügyfélvagyon átlépte az 1000 milliárd dolláros szintet. A társaság nagyszabású nemzetközi terjeszkedésre készül: öt éven belül megduplázná mind ügyfelei számát, mind a kezelt vagyont - közölte a Financial Times.

Salim Ramji vezérigazgató a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy világszerte hihetetlen növekedési lehetőségeket lát, mivel a kormányok egyre erősebben ösztönzik a megtakarítókat felesleges készpénzük befektetésére. Szerinte az Egyesült Királyságban és Európában túl sok pénz ragad bent bankbetétekben, részben azért, mert a befektetés túl drága, túl bonyolult, és túl sok akadály nehezíti a hosszú távú elköteleződést.

Az 1975-ben Jack Bogle által alapított, ma már világszerte több mint 12 000 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Vanguard alacsony költségű befektetési termékekre szakosodott, és kész portfóliókat kínál a lakossági, önállóan döntő befektetőknek.

A cég jelenlegi, mintegy 17 millió nemzetközi ügyfelének számát öt éven belül közel 40 millióra szeretné növelni.

Az indexkövető és tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) gyors térnyerése jelentősen hozzájárult olyan szereplők növekedéséhez, mint a Vanguard és a BlackRock. Mindkét cég az elmúlt években jelentős vagyonbővülésről számolt be, nagyrészt az alacsony költségű, passzív termékeknek köszönhetően.

Ramji nyilatkozata egybeesik azzal, hogy több kormány – köztük a brit – olyan szakpolitikai lépéseken dolgozik, amelyek célja a befektetések ösztönzése, egyrészt a nyugdíjkilátások javítása, másrészt a hazai gazdaságokba irányuló tőkebeáramlás növelése érdekében. A Vanguard egyike annak a 19 vállalatnak, amelyek támogatják a brit kormány kezdeményezését, amely a megtakarítók készpénzének befektetését hivatott ösztönözni.

Chris McIsaac, a Vanguard nemzetközi üzletágának vezetője közölte, hogy az amerikai piacon kívüli vagyon három év alatt megduplázódott. "Ha ez az ütem fennmarad, nagyjából újabb öt év alatt elérjük a következő 1000 milliárd dollárnyi vagyont" – tette hozzá.

A Vanguard átlagos európai díjszintje 14 bázispont (0,14%), szemben az iparági átlagos 65 bázisponttal. A versenytársak többségével ellentétben a céget nem külső részvényesek, hanem az alapok befektetői birtokolják, így a profitot díjcsökkentések formájában részben visszajuttatják az ügyfeleknek.

Címlapkép forrása: Â© 2023 SOPA Images via Getty Images

