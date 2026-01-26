Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár

A spot aranyárfolyam 2 százalékkal, 5088 dollárra emelkedett, miután a kereskedés korábbi szakaszában elérte az 5092 dolláros rekordszintet.
Az arany tavaly 64 százalékot drágult, ami 1979 óta a legnagyobb éves emelkedés. A lendületet a befektetők óvatossága, az amerikai jegybank lazább monetáris politikája, a jegybankok – köztük a kínai – agresszív vásárlásai, valamint a tőzsdén kereskedett alapokba áramló rekordösszegű tőke adta. Az árfolyam idén eddig további 17 százalékkal emelkedett.
Kyle Rodda, a Capital.com elemzője szerint a legutóbbi ugrást az amerikai kormányzatba és az amerikai eszközökbe vetett bizalom megingása okozta. Ezt szerinte a Trump-kormányzat múlt heti, kiszámíthatatlan döntései váltották ki.
Donald Trump amerikai elnök szerdán váratlanul visszakozott a Grönland megszerzését célzó, európai szövetségeseit vámemeléssel fenyegető terveitől. A hétvégén viszont 100 százalékos vámot helyezett kilátásba Kanadával szemben arra az esetre, ha az ország kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Emellett a francia borokra és pezsgőkre 200 százalékos vámot lengetett be, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Emmanuel Macron francia elnökre, és rávegye a Békebizottsághoz való csatlakozásra.
A Trump-kormányzat végleg felborította a megszokott rendet, ezért most mindenki az aranyba menekül, mint egyetlen alternatívába
– tette hozzá Rodda.
A dollár hétfő reggel gyengült a jen erősödése nyomán, részben a Fed e heti kamatdöntő ülése előtti pozícióátrendezések miatt. A gyengébb dollár olcsóbbá teszi az aranyat más devizák birtokosai számára.
Az elemzők arra számítanak, hogy az arany ára az év során akár 6000 dollárig is emelkedhet a globális feszültségek, valamint az erős jegybanki és lakossági kereslet hatására.
További emelkedésre számítunk. Jelenlegi előrejelzésünk szerint az árfolyam az év későbbi szakaszában 5500 dollár körül tetőzhet
– mondta Philip Newman, a Metals Focus igazgatója. Hozzátette: időnként profitrealizálás miatt visszaesések várhatók, de ezek szerinte rövid életűek lesznek, és erős vételi érdeklődés követi majd őket.
Az ezüst 3,8 százalékkal 106,8 dollárra drágult, miután korábban 109,44 dolláros csúcsot ért el. A nemesfém pénteken lépte át először a 100 dolláros határt, ezzel folytatva a tavalyi, 147 százalékos emelkedést. A platina ára 1,3 százalékkal 2802 dollárra nőtt, a palládium pedig több mint hároméves csúcsot érintve 1,2 százalékkal 2034 dollárra emelkedett.
Forrás: Reuters
