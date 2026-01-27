  • Megjelenítés
Megjött az új lista a legvonzóbb állampapírokról
Befektetés

Megjött az új lista a legvonzóbb állampapírokról

Portfolio
Egy hét alatt 78 milliárd forintért vettek magyar lakossági állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – derül ki az Államadósság Kezelő Központ adataiból. A megelőző héthez képest ez 9%-os növekedést takar a befektetői aktivitásban. Mostanra teljesen egyértelmű, hogy a fix kamatozású papírok "mindent visznek", a változó kamatozású versenyzők pedig már alig kellenek valakinek.

Összesen 78,2 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év negyedik hetén, a legnépszerűbb kötvény nem meglepő módon a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 44,18 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 16,94 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy továbbra is viszonylag magas, 14 milliárd forint körüli tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 3,4 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az év eddigi időszakában összesen 312 milliárd forintot (hetente átlagosan 78 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg 77%-áért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

