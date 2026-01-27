Szenzációs pénzügyi trükk lehet a megoldás: egy csapásra megtáltosodhat a szenvedő deviza?

Szakértők szerint a világ egyik legnagyobb nyugdíjalapjaként, egyúttal a japán pénzügyi trendeket meghatározó egyik legfőbb szereplőjeként számon tartott GPIF (Government Pension Investment Fund) érdemben fékezhetné a hozamok emelkedését, ha növelné a portfóliójában a japán államkötvényekbe fektetett tőke arányát.

Ezzel egyszerre mérsékelhetné a külföldi – elsősorban amerikai – államkötvényekben tartott eszközök arányát, ami a jenre nehezedő nyomást is csökkentené.

A megoldás egyértelmű: a GPIF-nek külföldi kötvényeket kellene eladnia, és japán államkötvényeket vásárolnia" – írta elemzésében Brent Donnelly, a Spectra Markets vezetője, korábbi devizakereskedő. A szakember rámutat: az alap jelenleg mintegy 400 milliárd dollárnyi külföldi kötvényt tart, és az allokáció módosítása erős jelzés lenne a japán tőke hazatelepítésének megindulásáról. Ez rendkívül kedvező lenne a japán államkötvényeknek és a jennek egyaránt.

Múlt héten a kötvénypiaci eladási hullám történelmi csúcsra lökte a japán hosszú lejáratú hozamokat, ami a globális piacokon is érezhető volt. A helyzet Tokiót és Washingtont egyaránt lépéskényszerbe hozta: a jen végül tényleges beavatkozás nélkül is jelentősen erősödött a 18 hónapos mélypontjáról, és a kereskedők szerint ma már az Egyesült Államok is hajlandó lehet támogatni a japán devizát.

A japán állami nyugdíjalapok mostanra a hazai államkötvények legnagyobb vevőivé váltak, miközben a Japán Nemzeti Bank (BOJ) fokozatosan hátrál ki erről a piacról. 2022 negyedik negyedéve óta az alapok nettó 28 200 milliárd jen értékben vásároltak államkötvényeket, ezzel megelőzve a korábban vezető kötvényvásárlói pozícióban lévő jegybankot, melynek új vásárlásai lelassultak, így már nem ellensúlyozzák teljes mértékben a lejáró kötvényeket.

A GPIF ötévente vizsgálja felül a portfólióját,

a legutóbbi, 2025. április 1-jén hatályba lépett felülvizsgálat során az alap fenntartotta a részvények és kötvények közötti, nagyjából egyenlő megosztást. A ciklusok között azonban szükség esetén rendkívüli módosításra is sor kerülhet – ahogyan például 2014-ben is történt, a Bank of Japan mennyiségi lazítását követően.

Japán társadalmának gyors öregedése közepette az alapnak valahogyan javítania kellett a hosszú távú hozamkilátásain, ezért az elmúlt évtizedben fokozatosan növelte külföldi befektetéseinek arányát. Ez a folyamat – a BOJ laza monetáris politikájával együtt – hozzájárult a jen tartós gyengüléséhez.

A jelenlegi befektetési terv szerint az alap eszközeit négy nagy kategória között osztja meg egyenlően: japán részvények, külföldi részvények, japán kötvények és külföldi kötvények egyaránt 25-25 százalékos célallokációt kapnak.

A GPIF célja, hogy hosszú távon a nominális bérnövekedést 1,9 százalékponttal meghaladó hozamot érjen el.

2025. március végén a külföldi kötvényeinek 51,8 százalékát az amerikai treasury-k tették ki, ez 2015 óta a legmagasabb arány volt.

Az alap ezzel az amerikai kötvények egyik legmeghatározóbb vásárlójává vált, így a potenciális patrióta fordulata az amerikai államkötvények piacára is jelentős hatást gyakorolhat. "Nem ez az alapforgatókönyvünk, de úgy véljük, március végéig számolni kell ezzel a kockázattal" – mondta Stephen Spratt, a Société Générale kamatstratégája. "Politikai szempontból ez két fontos problémát is megoldana: csökkenne a külföldi eszközvásárlás, ami enyhítené a jenre nehezedő nyomást, és egyúttal támogatná a hosszú lejáratú japán államkötvényeket."

Egyes szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, tekintve, hogy a két ország közötti megállapodás szerint az állami befektetési intézmények – köztük a nyugdíjalapok – kockázattal korrigált hozam és diverzifikáció céljából fektetnek külföldön, nem pedig az árfolyamok befolyásolása érdekében.

A japán állami nyugdíjalapok 68 milliárd jenes hazai államkötvény-állománya jóval kisebb, mint a BOJ 522 milliárd jenes portfóliója. A stratégák szerint azonban már egy szerényebb elmozdulás – vagy akár egy világos iránymutatás – is elég lehetne a hangulat stabilizálására, miután az ultrahosszú lejáratú szegmensben extrém volatilitás alakult ki.

Ha határozott támogató erő érkezik a japán államkötvény-piacra, akkor azok a befektetők is visszatérhetnek, akik eddig attól tartottak, hogy hulló késbe nyúlnak

– mondta Visnu Várátán, a Mizuho Securities ázsiai makroelemzési vezetője. Hozzátette: a japán államkötvények hozamai egyre vonzóbbak, még akkor is, ha a piaci mozgások első ránézésre riasztónak tűnnek.

Japán privát nyugdíj-megtakarítási piaca az OECD 2024-es adatai szerint a GDP 29,2%-ára tehető vagyonnal bír (kb. 1136 milliárd dollár), míg az állami nyugdíjalapok még ennél is nagyobb, a GDP 42,7%-ára tehető összeget (1662 milliárd dollár) kezeltek.

A most felröppent ötlet beleillik abba a nemzetközi trendbe, hogy a helyi kormányok egyre inkább a hazai befektetések felé terelnék a nagy volumenű nyugdíjcélú megtakarításokat.

Tavaly a brit kormány egy olyan önkéntes vállalásra bírta rá a nyugdíjalapokat, melynek keretein belül a kezelt vagyonuk legalább 5 százalékát a brit magánpiacon fogják befektetni. Kanada szintén vizsgálja azt, hogy miként lehetne növelni a nyugdíjalapok hazai befektetéseit a gazdaság élénkítése és az Egyesült Államoktól való függés csökkentése érdekében, és Olaszország is hasonló törekvésekről számolt be a közelmúltban.

