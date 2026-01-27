Történelmi zuhanás az egészségügyi szektorban: egyetlen nap alatt tízmilliárdok tűnnek el

Több mint 18 százalékot esett a UnitedHealth árfolyama, miután a cég 2026-ra bevételcsökkenést jelzett előre a negyedik negyedéves gyorsjelentésében, miközben a vártnál jóval alacsonyabb 2027-es Medicare-térítési javaslat az egész amerikai egészségbiztosítási szektort megrázta, írja a Reuters.

A UnitedHealth részvényei ma több mint 18 százalékot zuhantak, ami azt jelenti, hogy 57 milliárd dollárral csökkent a cég piaci értéke.

Az esés egyik oka, hogy az egészségügyi óriásvállalat bejelentette, hogy 2026-ban várhatóan csökkenni fognak bevételei. A befektetők emellett éppen újraárazzák az egész szektor profitkilátásait, miután a kormány a vártnál jóval alacsonyabb Medicare-térítési javaslatot tett közzé 2027-re.

Az amerikai Medicare-ügynökség hétfőn közölte, hogy az államilag támogatott Medicare Advantage egészségbiztosítási tervek finanszírozása 2027-ben mindössze 0,09 százalékkal emelkedik. Ez jóval elmarad a Wall Street akár 6 százalékos növekedésre vonatkozó várakozásaitól. A gyakorlatilag stagnáló térítési ráta az egész szektort megrázta: a CVS árfolyama 13, a Humanáé pedig 16,5 százalékot esett.

Elemzők szerint a 65 év felettieknek és a fogyatékkal élőknek szánt Medicare-programokból származó alacsonyabb állami bevételek tovább mélyítik az aggodalmakat a UnitedHealth talpra állásával kapcsolatban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

