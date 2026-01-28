Most kiderül, mibe teszik a pénzüket a leggazdagabb magyarok – Ez a befektetés a kedvencük!

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Portfolio közös felmérésének egyik legfeltűnőbb eredménye, hogy a Portfolio olvasóinak körében elképesztően népszerű a részvénybefektetés: a kutatásban résztvevők 79%-a mondta, hogy van tőzsdei részvénye, így ez lett a legelterjedtebb eszközkategória.
Második helyen a befektetési alapok szerepelnek – ideértve a tőzsdén kereskedett alapokat, azaz ETF-eket is – 62%-os elterjedtséggel, az állampapírok és egyéb kötvények pedig 61%-os penetrációval bírnak. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy tíz kitöltőből négynek egyáltalán nincs állampapírja.
Befektetési célú ingatlannal a kitöltők kb. egynegyede rendelkezik (ők főként a legvagyonosabbak közül kerülnek ki, lásd a cikk végén szereplő részt), kriptodevizában 16% utazik, fizikai arany vagy egyéb nemesfém pedig 12%-nak szerepel a portfóliójában.
A felmérésből az is kirajzolódott, hogy válaszadók jellemzően rövid- és középtávra terveznek, 9%-nak még az 1 évet sem éri el a jellemző befektetési időhorizontja, 53% pedig 1-5 év közti időtávra céloz.
Azoknak az aránya, akik tíz évnél is távolabbra céloznak, mindössze 11%.
A kérdőív kitöltőinek körét a legnagyobb részben a 30-as, 40-es és 50-es éveikben járók alkotják, de találni 7%-nyi fiatalt is (29 évnél nem idősebb), valamint a nyugdíjas korosztály is képviselteti magát, minden huszadik kitöltő elmúlt 70 éves.
A részminták pontos nagysága az alábbiak szerint alakult korosztályonként:
- 29 éves vagy fiatalabb: 296 fő,
- 30-39 éves: 862 fő,
- 40-49 éves: 1564 fő,
- 50-59 éves: 1167 fő,
- 60-69 éves: 365 fő,
- 70 éves vagy idősebb: 202 fő.
Érdekesség, hogy az életkor csak mérsékelten befolyásolja a befektetési időhorizontot: ebből a szempontból az egyes korosztályokban meglehetősen hasonló megoszlás mutatkozik, habár a 60 és 70 év felettiek körében már egyértelműen kisebb azoknak az aránya, akik 5 évnél hosszabb távra fektetnek be.
A BÉT és a Portfolio közös felmérése a kockázatvállalási kedvet is vizsgálta, melynek egyik egyszerű indikátora a portfólión belüli részvénykitettség nagysága.
A részvénybefektetések alatt a feltett kérdés nemcsak a tőzsdei részvényeket, hanem a részvénytúlsúlyos befektetési alapokat, ETF-eket is értette. Ebben a nézetben felettébb változatos mezőny alakult ki, a legnagyobb csoport azoké lett (29%), akik legfeljebb a portfóliójuk negyedét tartják részvényjellegű befektetésekben. Ugyanakkor 23% úgy nyilatkozott, hogy a portfóliója több mint háromnegyedét részvények teszik ki, ami kiemelkedően nagy kockázati étvágyra és hozamelvárásra utal.
Különös, hogy a kockázatvállalók abban a csoportban voltak a legtöbben, akik 1 évnél rövidebb időtávban gondolkoznak: az ide csoportosulók 37%-a mondta, hogy 76-100% közti részvénysúly van a portfóliójában. Pozitívum, hogy a leghosszabb időtávra (10+ év) tervező csoport tagjai körében alig 19% nyilatkozott úgy, hogy kicsi vagy minimális részvénysúllyal megy, ugyanakkor ebben a szegmensben is mindössze 33% választ erősen részvénytúlsúlyos stratégiát – annak ellenére, hogy az uralkodó befektetési iskolák hosszú távra egyöntetűen a részvényt tartják a legcélravezetőbb eszközosztálynak.
Intuitív megközelítés alapján azt gondolhatnánk, hogy a fiatalabbak és idősebbek között nagy eltérés mutatkozik a kockázatvállalási kedv szempontjából. Az adatok azonban kevéssé igazolják vissza ezt a hipotézist: igaz, hogy a legfeljebb 29 évesek körében a legnagyobb a kockázati étvágy, de érdekes módon a 40-es és 50-es korosztályban a legkisebb (itt vannak a legkevesebben a részvényeket kedvelők). A 70-es éveikben járó kitöltők pedig a jelek szerint lényegesen jobban tűrik a kockázatot, mint a náluk akár 20-30 évvel fiatalabbak.
A kérdőívben azt is vizsgáltuk, mekkora értékű befektetési portfólióval rendelkeznek a válaszadók. Ennél a kérdésnél volt lehetőség megtagadni a választ, mégis a válaszadók 87%-a nyilatkozott. A legnagyobb csoportnak a 20-50 millió forint közti réteg bizonyult, míg
a nyilatkozók 10%-a több mint 100 millió forintos portfólióról számolt be.
Becsléssel megállapítható, hogy – a kérdésre nem válaszolókat figyelmen kívül hagyva – a medián portfólióméret feltehetően 15-16 millió forint körül helyezkedik el, az átlagos portfólióméret pedig jó eséllyel valahol 35-50 millió forint között található. Igaz, hogy a legvagyonosabbak a hasonló kérdéseknél előszeretettel rejtőzködnek, ezért a teljes mintára vonatkozó tényleges átlagérték akár a fentinél jóval magasabb is lehet.
A vagyonméret terén már egyértelműen meghatározó az életkor: a legfiatalabbak csaknem fele 5 millió forintnál kisebb értékű portfólióval rendelkezik, majd az életkor előrehaladtával fokozatosan nő a nagyobb méretű vagyonok gyakorisága, és csökken a kisebbeké. Ez a folyamat az 50-es évekre lezajlik, ekkortól a vagyon szerinti megoszlás nagyjából állandósul, és az idősebb korosztályokban már nincs nagy eltérés az 50-es években látottaktól. Az ugyanakkor megfigyelhető, hogy 70 év felett megindul a vagyon enyhe zsugorodása.
A vagyoni helyzet és a kockázatvállalási kedv között is látható némi kapcsolat: a "legszegényebbek" (1 millió forintnál kisebb portfólióval rendelkezők) körében a legjellemzőbbek a szélsőségek, ezen a vagyoni szinten a legelterjedtebb mind a nagyon nagy, mind a nagyon kicsi részvénysúly. Az erős kockázatkerülés a 20-50 millió forintos sávban a legritkább, és az ide tartozó kitöltők több mint fele tartja részvényekben a befektetései legalább 51%-át. Figyelemre méltó, hogy a vagyonuk méretét titkolók nagy kockázatkerülésről számoltak be, közülük 37% nyilatkozott úgy, hogy kicsi (0-25% közti) részvénysúlyt alkalmaz, és csak 19%-uk választ erősen részvénytúlsúlyos megközelítést.
Érdemes azt is megnéznünk, mely befektetési eszközök a legelterjedtebbek a legfelső vagyoni réteg, azaz a 100 millió forintnál nagyobb portfólióval rendelkezők körében.
A tőzsdei részvény egyértelmű kedvencük lett (87% használja),
második helyen az állampapírok és egyéb kötvények végeztek (73%), a harmadik helyre befutó befektetési alapok elterjedtsége pedig 66%-ra tehető. Ezenkívül a 100 millió forintos portfólióméret fölött a befektetési célú ingatlan is nagyon elterjedt, a válaszadók 54%-ának van ilyen befektetése.
A kérdőív a fent bemutatott dimenziókon túl az év legkedveltebb befektetési platformját is kutatta: a kitöltők szavazhattak, hogy a számukra fontos szempontok mentén (pl. felhasználóbarátság, kezelhetőség, megbízhatóság, gyorsaság stb.) melyik a legjobb, magyar részvényeket is forgalmazó webes felület vagy mobilapplikáció. A szavazás eredményét a BÉT Legek idei, február végi díjkiosztóján ismerhetik meg a jelenlévők, ezt követően a Portfolio-n is beszámolunk róla.
