Csúnyán szétverik az európai sztárcéget
Csúnyán szétverik az európai sztárcéget

Az SAP csütörtökön közzétett negyedik negyedéves bevételei megfeleltek a piaci várakozásoknak. A felhőalapú szoftverek és szolgáltatások iránti stabil kereslet arra utal, hogy a vállalati IT-kiadások a lassuló globális gazdaság ellenére is kitartanak. A walldorfi központú vállalat egy legfeljebb 10 milliárd euró értékű, két évre szóló részvény-visszavásárlási program elindítását is bejelentette.

A vállalat negyedéves összbevétele 9,7 milliárd euró volt, ami megfelelt a vállalat által összesített elemzői konszenzusnak. A felhőszolgáltatásokból származó bevétel 5,6 milliárd euróra rúgott, ezzel meghaladta az 5,5 milliárd eurós várakozást.

Éves összevetésben a felhőbevétel állandó árfolyamon számolva 26 százalékkal, 21 milliárd euróra nőtt. A teljes felhő-rendelésállomány 30 százalékkal, 77,3 milliárd euróra emelkedett.

Christian Klein vezérigazgató szerint

az SAP Business AI a növekedés egyik fő hajtóerejévé vált, mivel a negyedik negyedéves felhő-megrendelések mintegy kétharmadában már szerepelt.

Az SAP 2026-ra 23–25 százalékos felhőbevétel-növekedést vár, ami 25,8–26,2 milliárd eurós volumennek felelne meg. A vállalat emellett 36,3–36,8 milliárd euró közötti felhő- és szoftverbevétellel számol, ami 12–13 százalékos bővülést jelentene. Az üzemi eredmény 14–18 százalékkal, 11,9–12,3 milliárd euróra emelkedhet.

A szoftvercég az idei évre nagyjából 10 milliárd eurós szabad cash flow-val kalkulál. Az effektív adókulcs a tavalyi 30,4 százalékról várhatóan 29 százalékra mérséklődik.

A felhő-rendelésállomány növekedési üteme 2026-ban a várakozások szerint némileg lassulhat a 2025-re jelzett 25 százalék után.

A vállalat ugyanakkor arra számít, hogy az összbevétel növekedése 2027-ig gyorsuló pályán marad, ahogy egyre több ügyfél áll át felhőalapú megoldásokra.

Az erős számok nem győzték meg a befektetőket, 11 százalékos mínuszban, 2024 júniusa óta nem látott mélyponton van az árfolyam.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

