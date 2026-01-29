Itt vannak a Wizz Air legfrissebb számai - Mutatjuk, mit csinál az árfolyam!

Az elmúlt időszakban ugyan csak minimálisan, de mgési érezhetően enyhült a Wizz Airre nehezedő nyomás, ugyanakkor a rövid távú árfolyammozgások szempontjából kulcsfontosságú a mai gyorsjelentés.
Ennek megfelelően jelentős befektetői érdeklődés övezte a csütörtök reggel közzétett, harmadik negyedéves jelentést.
Ami a főbb számokat illeti:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés