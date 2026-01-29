Nagyon jó hírt közölt az Nvidia

Huang kínai látogatása után Tajpejbe érkezett, ahol ügyfelekkel, partnerekkel és kormányzati tisztviselőkkel találkozott.

A tajpeji Szungsan repülőtéren újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy

a H200-as chip engedélyezése folyamatban van, és reméli, hogy a kínai kormány kedvező döntést hoz.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a H200 egyaránt fontos az Egyesült Államok technológiai vezető szerepének megőrzése és a kínai piac szempontjából, és az ottani ügyfelek kifejezetten igénylik a terméket. Hozzátette, hogy türelmesen várják a döntést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

