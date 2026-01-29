  • Megjelenítés
Nagyon jó hírt közölt az Nvidia
Befektetés

Nagyon jó hírt közölt az Nvidia

Portfolio
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója csütörtökön kijelentette, hogy bízik a kínai hatóságok jóváhagyásában, amely lehetővé tenné a vállalat nagy teljesítményű H200-as mesterségesintelligencia-chipjének értékesítését az országban; elmondása szerint az engedélyezési folyamat már a végéhez közeledik.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

Huang kínai látogatása után Tajpejbe érkezett, ahol ügyfelekkel, partnerekkel és kormányzati tisztviselőkkel találkozott.

A tajpeji Szungsan repülőtéren újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy

a H200-as chip engedélyezése folyamatban van, és reméli, hogy a kínai kormány kedvező döntést hoz.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a H200 egyaránt fontos az Egyesült Államok technológiai vezető szerepének megőrzése és a kínai piac szempontjából, és az ottani ügyfelek kifejezetten igénylik a terméket. Hozzátette, hogy türelmesen várják a döntést.

Még több Befektetés

Most kiderül, mibe teszik a pénzüket a leggazdagabb magyarok – Ez a befektetés a kedvencük!

MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!

Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A Fed kamatdöntése után összeszedte magát a forint
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
Most kiderül, mibe teszik a pénzüket a leggazdagabb magyarok – Ez a befektetés a kedvencük!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility