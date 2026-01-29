  • Megjelenítés
Sokkoló kijelentés a dörzsölt pénzembertől: egy módon törhet ki a gazdasági válság
Sokkoló kijelentés a dörzsölt pénzembertől: egy módon törhet ki a gazdasági válság

Portfolio
David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója mérsékelt optimizmussal tekint a 2026-os évre, ugyanakkor a makrogazdasági kockázatok miatt óvatosságra inti a befektetőket - írta meg a Business Insider. A Goldman ázsiai-csendes-óceáni konferenciáján megszólaló bankvezér azt is bemondta, mekkora esélyt lát idén a recesszióra, és milyen tényező okozhat megrázkódtatást.

Solomon az amerikai recessziónak ma egyhetednyi, azaz 20 százalék alatti esélyt ad.

Az idei évben az Egyesült Államokban alacsony a recesszió bekövetkezésének esélye, és nem is számítanék rá, hacsak nem történik valamilyen külső, exogén sokk, amely érdemben megváltoztatná a jelenlegi piaci hangulatot

- jelentette ki a bankvezér.

A Wall Street elemzőinek többsége szintén arra számít, hogy az Egyesült Államok elkerüli a recessziót, köszönhetően a mesterséges intelligenciába áramló jelentős befektetéseknek, a Fed kamatcsökkentési ciklusának és a Trump-adminisztráció növekedéspárti gazdaságpolitikájának.

A Goldman vezetője világszerte erős tőkepiaci évet vár. Ennek hátterében szerinte a különböző gazdaságok fiskális ösztönzői, valamint az Egyesült Államokban és Európában tapasztalható szabályozási lazítás áll. Egyre több vállalat kezdi üzemszerűen alkalmazni a mesterséges intelligenciát, ami várhatóan növeli a termelékenységet, és ezzel megteremti a feltételeket a gyorsabb gazdasági növekedéshez.

Bár az AI-részvények esetében felmerül a buborékképződés kockázata,

Solomon szerint a piaci rali már túlnyúlik a legnagyobb technológiai vállalatokat tömörítő "Magnificent Seven" körén.

A korábban lemaradó, kisebb kapitalizációjú cégek az utóbbi időben felülteljesítik a vezető technológiai papírokat, ami a befektetői érdeklődés szélesebb körű eloszlására utal.

Ugyanakkor a bankár arra figyelmeztetett, hogy az év során átmeneti zökkenőkre is számítani kell. Felidézte a tavalyi áprilist, amikor a Trump által kivetett vámok történelmi eladási hullámot indítottak el a tőzsdéken, és a bizonytalanság átmenetileg aláásta a befektetői bizalmat.

Az idén is többször megmutatkozott a fokozott volatilitás:

a venezuelai katonai művelet, az Iráni feszültség eszkalálódása, valamint Trump Grönlandi nyomásgyakorlása egyaránt megingatta a részvénypiacokat.

A feszültségek enyhülésével ugyanakkor az árfolyamok rendre visszapattantak.

