  • Megjelenítés
FONTOS Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág
Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát
Befektetés

Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát

Portfolio
Alig egy hete emelte a Goldman Sachs az arany év végi célárát 4900-ról 5400 dollárra, az árfolyam azonban már az 5500 dollárt ostromolja, ami közel a duplája az egy évvel ezelőtti szintnek - jelentette a MarketWatch. Eközben a JP Morgan már azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a jegyzés eléri a 8500 dollárt.

Az arany parabolikus pályára állt, és vele együtt az egész nemesfém-szektor is. Sokatmondó jel, hogy a Coinbase ezen a héten réz- és platina-határidős termékeket vezetett be a platformjára. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mostani ralit már a kisbefektetők is hajtják.

Érdemes ezért megfontolni a JP Morgan globális piaci stratégájának, Nikolaos Panigirtzoglounak a friss elemzését. Egyre többen beszélnek arról, hogy az arany bizonyos mértékig átveheti a kötvények szerepét a kiegyensúlyozott portfóliókban. A Trump-adminisztráció határfeszegető politikája miatt sok befektető úgy látja, hogy ma inkább az infláció és a devizaleértékelődés jelenti a nagyobb kockázatot, nem pedig egy esetleges recesszió. Utóbbi ellen a kötvények jelentenének védelmet, előbbi ellen viszont sokan az aranyat választják.

A JP Morgan elemzője most azt vizsgálta, mi történne, ha a magánbefektetők aranykitettsége – amelyet jelenleg a portfóliók mintegy 3 százalékára becsül – a következő években 4,6 százalékra emelkedne. Feltételezése szerint ez úgy valósulna meg, hogy a befektetők a hosszabb futamidejű kötvényeik egy részét aranyra cserélnék.

Ez a 4,6 százalékos aranykitettség 8000–8500 dolláros elméleti árfolyamot jelentene

Még több Befektetés

Európa egy áttöréssel egyetlen pillanat megoldja az energetika legnagyobb problémáját

Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír

Csúnyán szétverik az európai sztárcéget

– írja az elemzés.

A 8500 dollárig vezető út persze göröngyös lehet. Ugyanez az elemző arra figyelmeztet, hogy a momentum-kereskedők jelenleg mind az arany, mind az ezüst piacán erősen túlvett pozíciókat tartanak.

Ez rövid távon növeli a profitrealizálás és a korrekció kockázatát mind az arany, mind az ezüst esetében

– teszi hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility