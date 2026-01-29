Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát

Az arany parabolikus pályára állt, és vele együtt az egész nemesfém-szektor is. Sokatmondó jel, hogy a Coinbase ezen a héten réz- és platina-határidős termékeket vezetett be a platformjára. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mostani ralit már a kisbefektetők is hajtják.

Érdemes ezért megfontolni a JP Morgan globális piaci stratégájának, Nikolaos Panigirtzoglounak a friss elemzését. Egyre többen beszélnek arról, hogy az arany bizonyos mértékig átveheti a kötvények szerepét a kiegyensúlyozott portfóliókban. A Trump-adminisztráció határfeszegető politikája miatt sok befektető úgy látja, hogy ma inkább az infláció és a devizaleértékelődés jelenti a nagyobb kockázatot, nem pedig egy esetleges recesszió. Utóbbi ellen a kötvények jelentenének védelmet, előbbi ellen viszont sokan az aranyat választják.

A JP Morgan elemzője most azt vizsgálta, mi történne, ha a magánbefektetők aranykitettsége – amelyet jelenleg a portfóliók mintegy 3 százalékára becsül – a következő években 4,6 százalékra emelkedne. Feltételezése szerint ez úgy valósulna meg, hogy a befektetők a hosszabb futamidejű kötvényeik egy részét aranyra cserélnék.

Ez a 4,6 százalékos aranykitettség 8000–8500 dolláros elméleti árfolyamot jelentene

– írja az elemzés.

A 8500 dollárig vezető út persze göröngyös lehet. Ugyanez az elemző arra figyelmeztet, hogy a momentum-kereskedők jelenleg mind az arany, mind az ezüst piacán erősen túlvett pozíciókat tartanak.

Ez rövid távon növeli a profitrealizálás és a korrekció kockázatát mind az arany, mind az ezüst esetében

– teszi hozzá.

