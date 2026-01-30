Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A spot arany árfolyama pénteken 4,2 százalékot esett, miután napközben több mint 5 százalékos mínuszban is járt. Csütörtökön még történelmi csúcsot döntött, amikor 5594,82 dollárig emelkedett.
Januárban az arany ára eddig több mint 20 százalékkal nőtt. Ez már a hatodik egymást követő hónap, amikor erősödik az árfolyam,
és 1980 óta a legnagyobb mértékű havi drágulásnak ígérkezik.
Az árfolyam hirtelen esését több tényező együttesen okozta:
- Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy pénteken nevezi meg Jerome Powell utódját a Fed élén. A piaci találgatások szerint a posztra Kevin Warsh volt Fed-kormányzó a legesélyesebb jelölt, aki azonban várhatóan kevésbé lesz laza, és nem annyira "galamb" irányultságú, mint más jelöltek.
- Az árakra emellett nyomást helyez a dollár erősödése. A dollár többéves mélypontjáról kezdett el erősödni, részben a Fed szerdai kamatdöntését követően, amikor a jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Az erősebb dollár drágítja a dollárban jegyzett aranyat a külföldi befektetők számára.
- Végül pedig időszerű is volt a korrekció technikai alapon is, hiszen a piacon már túlvettség alakult ki.
Az ezüst árfolyama 6,2 százalékkal 108,5 dollárra esett, miután csütörtökön még 121,64 dolláron, történelmi csúcson járt.
A fém januárban eddig 56 százalékkal drágult, ami minden idők legjobb havi teljesítménye.
A platina 4,5, a palládium pedig 5,7 százalékot veszített értékéből.
Forrás: Reuters
