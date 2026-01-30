Durrantott a Google, gyorsan lemészárolják a videojátékos cégek részvényeit

A videojáték-ipari cégek részvényei péntek délután meredeken estek, miután a Google bemutatta legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, amely egyszerű utasításokból interaktív digitális világokat hoz létre. A Project Genie révén egyszerű promptolással nagyon egyszerűen lehet majd játékokat fejleszteni.

A Grand Theft Auto kiadójának, a Take-Two Interactive-nak és a Roblox online játékplatformnak a részvényei egyaránt nagyjából 9 százalékkal estek, míg a Unity Software árfolyama 19 százalékkal zuhant.

A Project Genie névre keresztelt MI-modell szöveges parancsokból vagy feltöltött képekből képes valósághű környezetet szimulálni.

Ez alapjaiban változtathatja meg az évtizedek óta bevett játékfejlesztési folyamatokat. A Google csütörtöki közleménye szerint a rendszer valós időben generálja a felhasználó előtt az útvonalat, miközben az mozog és kapcsolatba lép a világgal, emellett a fizikai törvényszerűségeket és az objektumok közti interakciókat is szimulálja.

A videojátékok készítése hagyományosan olyan játékmotorokra épül, mint az Epic Games Unreal Engine-je vagy a Unity. Ezek kezelik az olyan összetett folyamatokat, mint a gravitáció, a fényviszonyok, a hangok, valamint a tárgyak és karakterek fizikája.

A Project Genie jelentősen lerövidítheti a fejlesztési időt és csökkentheti a költségeket, miközben egy komolyabb játék elkészítése jelenleg is öt–hét évet és több százmillió dolláros befektetést igényel.

A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor megosztja az iparágat. Sokan attól tartanak, hogy a technológia tömeges elbocsátásokhoz vezethet, miközben az ágazat még mindig a járvány utáni visszaesést követő, rekordszámú leépítésekből lábadozik.

A videojátékok szinkronszínészei és a mozgásrögzítésben dolgozó színészek 2024-ben sztrájkba léptek, mert a stúdiók beleegyezésük és ellenszolgáltatás nélkül használták fel hangjukat MI-rendszerek betanítására.

