Elképesztő pusztítás történt a részvénypiacon, lemondott a tőzsde vezérigazgatója

A tőzsde közleménye szerint

Rachman a közelmúlt piaci eseményeire hivatkozva vállalta a felelősséget.

A sajtótájékoztatón a leköszönő vezérigazgató azt mondta, bízik abban, hogy távozása javulást hoz az indonéz tőkepiac számára.

Az MSCI kedden jelezte, hogy Indonéziát a jelenlegi feltörekvő piaci besorolásból akár a frontier kategóriába is vissza sorolhatja.

A döntés hátterében a kereskedési transzparenciával kapcsolatos aggályok állnak. A szolgáltató szerint a befektetők problémásnak tartják a tulajdonosi struktúrák átláthatatlanságát, és felmerült az esetleges összehangolt kereskedés gyanúja is, ami alááshatja a valós piaci árképzést.

A Jakarta Composite Index pénteken 1,18 százalékkal emelkedett, miután szerdán 7,35, csütörtökön pedig további 1,06 százalékot esett.

Az indonéz pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok közkézhányadára vonatkozó minimumkövetelményt 15 százalékra emeli, vagyis megduplázza a korábbi előírást.

Pandu Sjahrir, a Danatara állami vagyonalap befektetési igazgatója úgy fogalmazott, hogy az elmúlt két nap olyan volt, mint egy jeges fürdő: a piac kissé pánikba esett. Szerinte egy ilyen sokk után a piaci szereplők általában összeszedik magukat, és a rendszer felfrissül. Hozzátette, hogy előre csak az átláthatóság irányába lehet lépni, és nem szabad védekező állásba helyezkedni a piaci visszajelzésekkel szemben.

