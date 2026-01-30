  • Megjelenítés
Elképesztő pusztítás történt a részvénypiacon, lemondott a tőzsde vezérigazgatója
Portfolio
Iman Rachman, az indonéz tőzsde (IDX) vezérigazgatója pénteken benyújtotta lemondását, miután az ország részvénypiaca két nap alatt 84 milliárd dollárnyi értéket veszített, amit az MSCI indexszolgáltató esetleges leminősítésétől való félelem váltott ki - írta meg a Cnbc.

A tőzsde közleménye szerint

Rachman a közelmúlt piaci eseményeire hivatkozva vállalta a felelősséget.

A sajtótájékoztatón a leköszönő vezérigazgató azt mondta, bízik abban, hogy távozása javulást hoz az indonéz tőkepiac számára.

Az MSCI kedden jelezte, hogy Indonéziát a jelenlegi feltörekvő piaci besorolásból akár a frontier kategóriába is vissza sorolhatja.

A döntés hátterében a kereskedési transzparenciával kapcsolatos aggályok állnak. A szolgáltató szerint a befektetők problémásnak tartják a tulajdonosi struktúrák átláthatatlanságát, és felmerült az esetleges összehangolt kereskedés gyanúja is, ami alááshatja a valós piaci árképzést.

A Jakarta Composite Index pénteken 1,18 százalékkal emelkedett, miután szerdán 7,35, csütörtökön pedig további 1,06 százalékot esett.

9B6ehmWG

Az indonéz pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok közkézhányadára vonatkozó minimumkövetelményt 15 százalékra emeli, vagyis megduplázza a korábbi előírást.

Pandu Sjahrir, a Danatara állami vagyonalap befektetési igazgatója úgy fogalmazott, hogy az elmúlt két nap olyan volt, mint egy jeges fürdő: a piac kissé pánikba esett. Szerinte egy ilyen sokk után a piaci szereplők általában összeszedik magukat, és a rendszer felfrissül. Hozzátette, hogy előre csak az átláthatóság irányába lehet lépni, és nem szabad védekező állásba helyezkedni a piaci visszajelzésekkel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

