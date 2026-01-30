  • Megjelenítés
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők

Portfolio
Egyre nagyobb eladói nyomás alakul ki az idei év sztárbefektetésénél, az ezüstnél. Már 10 százalék fölötti a zuhanás mértéke - igaz, idén még így is az egyik legjobban teljesítő eszközről beszélünk a nemesfém esetében.

Markáns eladási hullám söpör végig az ezüst piacán,

már 10,3 százalékot zuhant ma az árfolyam.

A meredek esés mögött több friss ok is meghúzódik:

  • Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy ma nevezi meg Jerome Powell utódját a Fed élén. A piaci találgatások szerint a posztra Kevin Warsh volt Fed-kormányzó a legesélyesebb jelölt, aki várhatóan kevésbé lesz laza, és nem annyira "galamb" irányultságú, mint más jelöltek.
  • Az árakra emellett nyomást helyez a dollár erősödése. A dollár többéves mélypontjáról kezdett el erősödni, részben a Fed szerdai kamatdöntését követően, amikor a jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Az erősebb dollár drágítja a dollárban jegyzett aranyat a külföldi befektetők számára.
  • Végül pedig időszerű is volt a korrekció technikai alapon is, hiszen a piacon már túlvettség alakult ki.
Persze minden csak perspektíva és időhorizont kérdése;

az ezüst a mai, több mint 10 százalékos zuhanás ellenére is az egyik legjobban teljesítő eszköz 2026-ban,

jelenleg 45 százalékos az emelkedés idei mértéke, míg az elmúlt egy évben 230 százalékot száguldott az árfolyam.

Az arannyal szintén elbánnak ma a befektetők, erről itt írtunk részletesen:

Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

