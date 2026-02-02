Berobbanhat a kötvénypiac, és ebből még baj lehet

Mindenki a brutális zuhanásra figyel a nemesfémekben, pedig a kötvénypiacon most állt össze a tökéletes vihar receptje. A 10 éves amerikai hozam kitörés közelében, miközben a mélyben olyan folyamatok zajlanak, amire nagyon rég nem volt példa: egyszerre nő a kockázati felár és az inflációs várakozás. Ha ez a gát átszakad, azt a részvényesek sem fogják megköszönni. Itt az idő elővenni a kockázati forgatókönyveket.

A tőzsdéken látszólag minden rendben: az indexek tartják magukat, a "puha landolás" narratívája még mindig tartja a frontot. A felszín alatt azonban a kötvénypiacon egyre gyűlnek a borús felhők. Már többször figyelmeztettünk arra, hogy a piaci nyugalom törékeny, most azonban egy olyan együttállás rajzolódott ki, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A sztori eddig arról szólt, hogy "sok a baj a kötvénypiaccal": magas a hiány, költeni akar a vezetés, nagy a bizonytalanság. Ez a "háttérzaj" azonban most felerősödött.

Most ugyanis egyszerre két konkrét veszély is fenyeget, és ha ezek valóban bekövetkeznek - amire egyre nagyobb az esély - , az alapjaiban írhatja át a befektetési környezetet. A helyzetet súlyosbítja, hogy mindez egy likviditásszegény környezetben történik. Gondoljunk csak bele: ha a rendszerből éppen kifogyóban a "pénz", és erre rájön egy kötvénypiaci sokk, abból nem szokott sok jó kisülni a részvényeseknek sem.

Mi a helyzet az amerikai kötvénypiacon?

Röviden: egyre feszültebb. A 10 éves amerikai államkötvény hozama folyamatosan emelkedik, és visszakúszott a kritikus 4,2%–4,3% közötti sávba. Ha ezen a szinten átmegyünk, akkor technikailag is megnyílik a tér a további emelkedés előtt, ami drágítja a hitelezést, és elszívja a levegőt a gazdaság elől.

De nem is a szint a legijesztőbb, hanem az időzítés.

Ez a kitörési kísérlet ugyanis egy olyan helyzetben történik, amikor a piacon nagy változások zajlanak, és a befektetők idegei pattanásig feszültek.

Két nagy dolog zavarja a befektetőket

Két tényezőt kell most nagyon árgus szemekkel figyelni, mert ezek boríthatják a bilit:

A "Grönland-hatás" és a külföldi bizalom: A Trump-kormányzat körüli hírek, különösen a Grönland megvásárlására tett (vagy annak tűnő) lépések, elbizonytalanítják a külföldi befektetőket. Az USA államadósságának jelentős részét külföldiek finanszírozzák. Ha ők azt látják, hogy a szuverenitást és a geopolitikát "ingatlanügynök-stílusban" kezelik, a bizalom megrendül. Márpedig a bizalom a kötvénypiac legkeményebb valutája.

2. A Warsh-faktor: Trump pénteken megnevezte a Fed új elnökét, Kevin Warsht. Róla a piac azt hiszi, hogy "héja": nagyon visszafogja a likviditást, kritikus a pénznyomtatással szemben, miközben a kamatot esetleg csökkentené. Ez a "kamatvágás pénzszűkével" forgatókönyv a kötvénypiac rémálma: nincs, aki megvegye a kötvényeket (likviditáshiány), miközben az inflációtól is félni kell. (Ne felejtsük el, hogy bőven cél feletti az infláció, miközben hatalmas fiskális költés zajlik a világban.)

Aggasztó az amerikai kötvénypiac belső szerkezete

Hogy ez nem csak elméleti fejtegetés, azt a grafikonok tűpontosan mutatják. A lenti ábrákon látszik a lényeg: egyszerre látjuk emelkedni a term premiumot (lejárati prémium) és a breakeven inflationt (inflációs várakozást).

Ez a kombináció ritka és veszélyes. Azt jelenti, hogy a befektetők:

Extra hozamot követelnek azért, mert kockázatosnak tartják a kötvényt hosszú távon tartani (term premium).

ÉS közben attól félnek, hogy az infláció újra felüti a fejét (breakeven).

Bár a mostani inflációs adatok alacsonyak (de a cél felettiek),

a rendszerben több olyan dolog is van, ami miatt az infláció feléledhet:

fiskális lazítás, vállalati beruházások (CAPEX költések), és a globális fiskális hullám. A piac ezt árazza: a reálkamatok is szép lassan másznak felfelé, ami fojtogatja a gazdasági aktivitást.

Eközben túl nagy a kötvénypiaci nyugalom

Van itt még egy furcsaság, amiről túl kevés szó esik. Miközben a hozamok a kitörés szélén táncolnak, a kötvénypiaci volatilitást mérő MOVE index (a kötvénypiac VIX-e) szerint éppen a nyugalom szigetén ücsörgünk.

Ez a divergencia ijesztő. A piac jelenleg nem árazza a fenti kockázatokat. Ha a 10 éves hozam áttöri a 4,3%-ot, és a MOVE index hirtelen felébred (mean reversion), akkor a mostani nyugalomból pánikszerű pozíciózárások lehetnek.

Miért fájhat ez most jobban?

A történethez hozzá kell tenni, hogy az USA finanszírozási helyzete sérülékenyebb, mint korábban.

Rengeteg új adósságot kell megújítani, a következő egy évben a teljes adósság mintegy 30%-át.

Az új kibocsátások jelentős része már így is rövid papír (T-bill, 82-85%), amivel a Kincstár eddig trükközött, de ez a piac kezd telítődni.

A kormányzati leállás (shutdown) réme pedig ebben a narratívában nem csak politikai cirkusz, hanem a bizonytalanságot erősítő katalizátor.

Ráadásul mindez egy olyan helyzetben történik, amikor a likviditási feltételek már most sem jók, és ez elkezdte fojtogatni a piacokat is. A globális környezet sem segít: a "kötvénypara" nem csak amerikai jelenség, a befektetők globálisan szigorúbbak lettek az államadósságokkal szemben, így az USA mozgástere (a befektetők türelme) kisebb, mint amit megszoktunk.

Mi az ítélet?

A kötvénypiac grafikonjai egyre zordabb jövőt festenek: növekvő inflációs félelmeket, emelkedő kockázati felárakat és likviditási szűkét.

Ha a 10 éves hozam átviszi a 4,3%-ot, az nagyot üthet a kockázatos eszközökön. Ez ráadásul nem csak egy mostani történet, hanem egy olyan probléma, am végigkísérheti az új Fed elnököt a karrierjében.

Ezért is fontos ütköztetni a piacnak a Warshhal kapcsolatos várakozásait a gazdasági és kötvénypiaci realitásokkal.

Erről bővebben itt lehet olvasni:

