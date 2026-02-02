  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!

Portfolio
Hiába az alapvetően kedvezőtlen nemzetközi hangulat, van egy magyar részvény, amely kiválóan kezdi a hetet. A mai emelkedésnek köszönhetően pedig máris egy kitörésnek lehetünk szemtanúi. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Bár a BUX mínuszban kezdett hétfő reggel, a mostani negatív hangulat közepette is van egy olyan magyar részvény, amely kiválóan teljesít,

ráadásul rögtön egy fontos technikai szintet is átvitt az árfolyam.

Ez a részvény nem más, mint a

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility