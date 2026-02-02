Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet

Nehéz műfaj a részvénykiválasztás, számos változóra kell figyelemmel lenni és a világ egyik napról a másikra 180 fokos fordulatot vehet, ami pillanatok alatt romba döntheti a terveinket. A legjobb azokat a papírokat megtalálni, amelyek különböző okok miatt feltűnően félre vannak árazva. Ma is erre teszünk kísérletet, ugyanis az elmúlt évek egyik legfelkapottabb szektorában, a félvezetőgyártóknál továbbra is vannak izgalmas lehetőségek, ráadásul a szektor szintű momentum nem mutatja a lassulás jeleit, az idei évben is alaposan bekezdtek a chipgyártók papírjai. A többlépcsős elemzésünk során sikerült találnunk több olyan részvényt, amely egyszerre olcsó és brutális növekedési potenciál van benne. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Miért érdemes chiprészvényt venni?

A mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos piaci narratíva az utóbbi időben meglehetősen egyoldalúvá vált: szinte minden a grafikus processzorok körül forgott, és úgy tűnt, aki nem vesz részt ebben a versenyben, végzetesen hátrányba kerül. A 2026-os év elejére azonban egyre markánsabb jelek utalnak arra, hogy a félvezetőpiac következő szakasza már jóval összetettebb képet mutat. Ebben a háttérben meghúzódó technológiák is főszerephez juthatnak.

A mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítése az egész technológiai értéklánc mentén keresletnövekedést generál.

A számítási teljesítmény mellett ugyanis kritikus fontosságú a memóriakapacitás és az adatátviteli sebesség biztosítása is. Egyre gyakoribb, hogy a rendszerek teljesítményét már nem a grafikus processzorok korlátozzák, hanem a rendelkezésre álló sávszélesség és a memóriához való hozzáférés sebessége jelenti a legszűkebb keresztmetszetet. Ennek következtében jelentősen felértékelődik a nagy sávszélességű memóriák (HBM), a dinamikus memóriák (DRAM) és a korszerű félvezető-csomagolási technológiák stratégiai szerepe.