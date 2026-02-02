Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet

Miért érdemes chiprészvényt venni?
A mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos piaci narratíva az utóbbi időben meglehetősen egyoldalúvá vált: szinte minden a grafikus processzorok körül forgott, és úgy tűnt, aki nem vesz részt ebben a versenyben, végzetesen hátrányba kerül. A 2026-os év elejére azonban egyre markánsabb jelek utalnak arra, hogy a félvezetőpiac következő szakasza már jóval összetettebb képet mutat. Ebben a háttérben meghúzódó technológiák is főszerephez juthatnak.
A mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítése az egész technológiai értéklánc mentén keresletnövekedést generál.
A számítási teljesítmény mellett ugyanis kritikus fontosságú a memóriakapacitás és az adatátviteli sebesség biztosítása is. Egyre gyakoribb, hogy a rendszerek teljesítményét már nem a grafikus processzorok korlátozzák, hanem a rendelkezésre álló sávszélesség és a memóriához való hozzáférés sebessége jelenti a legszűkebb keresztmetszetet. Ennek következtében jelentősen felértékelődik a nagy sávszélességű memóriák (HBM), a dinamikus memóriák (DRAM) és a korszerű félvezető-csomagolási technológiák stratégiai szerepe.
