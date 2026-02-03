Amundi: ebből könnyen lehet AI-túlberuházás
"A makrogazdasági helyzetértékelésünk februárra optimistábbá vált a januárihoz képest: a növekedést meghatározó tényezőkben javuló tendenciát látunk, ami a globális növekedési kilátásokat magas szinten tarthatja, ezáltal fennmaradhat a kedvező kockázatvállalási környezet.
Az amerikai fogyasztás egyelőre robusztusan alakul annak ellenére, hogy a tavalyi évben a munkaerőpiaci romlás, a béremelkedés mérséklődése és a vámok bevezetése negatív impulzust jelentett. A legújabb adatokból úgy tűnik, hogy a munkaerőpiac – ugyan stagnálás közeli növekedési szinteken -, de stabilizálódik, miközben a vámok okozta egyszeri sokk egyre biztosabb, hogy érdemi inflációs hatások nélkül elmúlik. Európában hatalmas megtakarítások képződtek a Covid utáni időkben, az európai megtakarítási ráta 2020 óta közel kétszer olyan magas szinten ragadt, mint ami az azt megelőző évtizedeket meghatározta. Azt gondoljuk, hogy ez „egyedi” események egymásba fonódó sorozatának (világjárvány, energiaválság, orosz-ukrán háború fenyegetettsége) volt köszönhető, így valamikor normalizálódás következhet, ami az Öreg Kontinens fogyasztási kilátásait érdemben javíthatja.
A fogyasztást és a beruházásokat is segíti, hogy a monetáris kondíciók lazulnak, az EKB tavalyi kamatcsökkentései késleltetve, a Fed és egyéb fejlődő piaci jegybankok kamatcsökkentései pedig valós időben lazítják a kamatkondíciókat, ami segítheti mind a fogyasztást, mind a beruházásokat. A hitelkiáramlási adatokból úgy tűnik, hogy a fejlett gazdaságokban javult a hitelfelvételi kedv, nőtt a hitelkiáramlás.
A beruházások esetén a lazuló pénzügyi kondíciók segítik a geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi szabályok (vámok bevezetése) átalakulása miatti befektetési igények megvalósulását, amit egyébként az USA-ban és Németországban is gyorsított amortizációval ösztönöz a helyi kormányzat. Európában a kormányzatok nem csak ösztönzik, hanem vezérlik is a beruházásokat, a védelmi ipari aktivitás felfutása még előttünk van, amit tovább segítenek az infrastrukturális beruházási programok, amik részben összeurópai, részben tagállami (német beruházási program) szinten zajlanak. Eközben az USA-ban egy Gyönyörű Költekezési Csomag (OBBBA) gondoskodik arról hogy növekedjen a költségvetési hiány, ami az idei évben ösztönzőleg hat, de később az adósság finanszírozásán keresztül problémákat okozhat.
Az AI beruházások megtérülésével kapcsolatban szkeptikusak vagyunk, de egyelőre ezek töretlenül zajlanak, így idén is segítik a növekedést. Könnyen lehet, hogy valamikor túlberuházás alakul ki a szektorban, de az egyre sokasodó, szűkösségből fakadó korlátok miatt ez vélhetően nem idén lesz. Az esetleges AI túlberuházás – amennyiben valóban van termelékenységnövelő hatása – az AI felhasználói oldalát segítheti azzal, hogy bőségesen rendelkezésre álló, erős versenyben javuló minőségű szolgáltatást nyújt a gazdasági szereplők széles köre számára.
A fent vázolt makrogazdasági kép a globális növekedési kilátások javulásával járhat, ráadásul a növekedésben érintett szektorok és régiók köre kiszélesedhet a hagyományos iparágak felé, szemben a tavalyi kettősséggel, amikor a növekedési kilátások a technológiai szektorban koncentrálódtak és ami a K-alakú gazdasági és piaci széttartáshoz vezetett.
A növekedés szétterjedéséből a K összezáródása következik. Mivel a K alsó ágában (a hagyományos iparágak, USA-n kívüli piacok és a közepes- és alacsony kapitalizációjú cégek) található befektetések a széles piacnál olcsóbbak, alulpozícionáltabbak (kevesebb befektető vette őket a múltban) és kevésbé túlvettek, ezeket a kitettségeket preferáljuk, hiszen a fundamentális oldalról is támogató környezetre számítunk.
A fenti környezetben a kötvény eszközosztályban is folytatódhat az optimista hangulat, jól teljesíthetnek a hagyományosan kockázatosabb kötvény eszközosztályok (vállalati vagy fejlődő piaci kötvények). Mivel a vállalati kötvénypiacon az AI beruházások finanszírozási igénye miatt jelentős kínálat növekedés várható, a fejlődő piaci kötvényeket részesítjük előnyben és súlyukat tovább növeljük.
A kockázatok oldalán mindenképp megemlítendő a geopolitikai feszültségek tendenciózus emelkedése, de befektetői szempontból talán a legfontosabb kockázat a piaci optimizmus magas szintjéhez köthető. A különböző hangulati felmérések alapján a befektetői közösség – hozzánk hasonlóan – optimistán tekint a jövőbe és bizonyos felmérések alapján ez már szélsőséges mértéket ölt. A sok optimista befektető jelenléte a piacon sok potenciális eladót jelent, amire tekintettel kell lennie minden befektetőnek. Ez az az ok, ami miatt mi ezúttal nem emeltünk az ajánlott részvénykitettségen, annak ellenére, hogy a makrogazdasági kilátásaink optimisták és a múlt hónaphoz képest javultak."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 30%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 20%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
