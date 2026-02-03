  • Megjelenítés
Equilor Alapkezelő: EM rally januárban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"Az USA részvények enyhe emelkedéssel indították az évet, míg a kötvénypiacok jórészt oldalaztak. Az EURUSD és a nemesfémpiacok viszont továbbra is rally üzemmódban vannak, ami összefügg. A befektetők az amerikai dollártól elfordulnak, magasabb lejárati prémiumot követelnek az amerikai kötvényektől és a feltörekvő piacokon és a nemesfémekben keresnek menedéket. A minta hasonló, mint a tavaly év eleji mozgás, a kiváltó ok pedig szintén hasonló: a befektetői bizalom csökkenése a politikai bizonytalanság miatt, amit ezúttal Grönland birtoklása váltott ki.

A nyugat-európai részvényindexek enyhén emelkedtek, míg a kelet-európai indexek nagyon erősen kezdték az évet, jelentős átértékelődés zajlik a megemelt előretekintő profitvárakozások miatt. Az EKB jelenleg tartás üzemmódban van a kamatokat illetően. A 10 éves Bund hozama nem változott. Az euro jelentősen erősödött az amerikai dollárral szemben, ami a tavaly kivetett vámokkal már jelentős nehézséget okoz az exportőröknek, ezért új szabadkereskedelmi megállapodásokat hoztak tető alá a dél-amerikai országokkal és Indiával.

A magyar eszközök kimagaslóan jól teljesítettek januárban: Az EURHUF 380,00 szintig erősödött, a BUX 16%-kal emelkedett, a 10 éves forint állampapír hozama 25bp-ot esett. Az MNB jó eséllyel nem fogja csökkenteni az alapkamatot a választások előtt így a forint tovább erősödhet, a külföldi befektetők jelentős vásárlásai tovább nyomhatják lefelé a HGB görbe hosszú hozamait és a magyar részvények esetében is további átárazásokra, erősödésre számítunk.

A modell portfolió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség kiárazódása folytatódik a jelenlegi külföldi vételeknek köszönhetően. Emellett a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 25%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

