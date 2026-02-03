  • Megjelenítés
Befektetés

Gránit: Amerika kárára növeljük a régiós részvénykitettséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"2026 első hónapjában a vezető globális és régiós részvényindexek tovább emelkedtek, újabb történelmi csúcsokat érve el, bár a hónap második felében a geopolitikai sokkok volatilitást hoztak. Az év eddigi legnagyobb nyertesei a nemesfémek, azon belül is az ezüst és az arany voltak, szintén történelmi csúcsokat döntve.

Az USA gazdasága az Atlantai Fed adatai szerint a vártnál jóval nagyobb, 5,4 százalékos évesített GDP-növekedést mutathat a negyedik negyedévre. A növekedést elsősorban az AI-beruházások, valamint a magasabb jövedelműek fogyasztása fűtötte, mindeközben azonban a munkaerőpiac lelassult. A Fed a vártnak megfelelően változatlanul hagyta a kamatszintet. A globálisan meghatározó jegybankok közül sem az ECB, sem a BOJ nem változtatott a kamatokon.

A hónap kifejezetten eseménydúsnak bizonyult: Venezuela- és Grönland-konfliktus, növekvő feszültség az USA-ban az ICE minneapolisi akciója miatt. A japán hozamok sosem látott szintekre emelkedtek. A Grönland kapcsán kialakult konfliktus következtében Donald Trump több NATO-országot is vámokkal fenyegetett, ennek köszönhetően a dollár évek óta nem látott mélypontra zuhant, és a piacok felkészültek egy amerikai állampapír-dumpingra az európai frontról.

Bár a decemberi üzenetek az adatvezérelt üzemmód hangsúlyozásával és az inflációs prognózis lefelé módosításával a lazításra mutattak, az MNB 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot. A tájékoztatóban kiemelték az év eleji átárazások fontosságát; ez lehetővé teheti a februári vagy márciusi kamatvágást, különösen, ha a januári és februári inflációs adatok is kedvezően alakulnak. A hónap során a forint árfolyama tovább erősödött: a dollárral szemben 2,5, míg az euróval szemben körülbelül 1 százalékkal. Emellett a hozamok körülbelül 25 bázisponttal tudtak csökkenni.

A hónap történései miatt indokoltnak találjuk a következő eszközallokációs változásokat: Fejlett piaci (USA) részvénykitettség csökkentése, régiós részvénykitettség növelése. Dollárkitettség csökkentése euró javára."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 83%
  • EUR kitettség: 8%
  • USD kitettség: 9%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

