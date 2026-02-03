Hold: ijesztő a forint short

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a HOLD Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"A változás:

Fájó dolog most emelni részvénysúlyt, de nem csak az fáj. Fáj a forint short is, vagy a kevés nyersanyag, valamint hogy a kripto nem megy, pedig kéne neki. Mikor, ha nem most? Mindenesetre a dollár gyengülés hátán száguldó fejlődő piacokba átsúlyoztam valamelyest, minden más változatlan, a forint short pedig enyhén ijesztő. De gyakran ez a fázis egy pozíció stressztesztje.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 0%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 35%

Egyéb devizás kitettség: 30%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

