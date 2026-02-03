  • Megjelenítés
Befektetés

Hold: ijesztő a forint short

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a HOLD Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

"A változás:

Fájó dolog most emelni részvénysúlyt, de nem csak az fáj. Fáj a forint short is, vagy a kevés nyersanyag, valamint hogy a kripto nem megy, pedig kéne neki. Mikor, ha nem most? Mindenesetre a dollár gyengülés hátán száguldó fejlődő piacokba átsúlyoztam valamelyest, minden más változatlan, a forint short pedig enyhén ijesztő. De gyakran ez a fázis egy pozíció stressztesztje.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

Még több Befektetés

Equilor Alapkezelő: EM rally januárban

Mélyrepülésben a PayPal részvénye

K&H: továbbra is felülsúlyozzuk Amerikát

  • HUF kitettség: 0%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 35%
  • Egyéb devizás kitettség: 30%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility