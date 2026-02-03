Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A bevétel éves alapon 70 százalékkal nőtt, a pénzügyi év egészében 4,48 milliárd dollárt tett ki. A profit a tavalyi 1 milliárd dollár után meghaladta az 1,9 milliárd dollárt. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) pedig 0,75 dollár lett, szemben az előző évi 0,41 dollárral.

Az amerikai kormányzati bevétel 570 millió dollárra, az amerikai kereskedelmi bevétel 507 millió dollárra ugrott, mindkettő meghaladta az elemzői várakozásokat.

A vállalat az első negyedévre 1,532–1,536 milliárd dollár bevételt vár, ez jóval magasabb, mint az 1,32 milliárd dolláros piaci konszenzus. A 2026-os pénzügyi évre 7,18–7,20 milliárd dollár közötti árbevételi sávot jelzett előre, ami szintén felülmúlja a várakozásokat.

A növekedés motorja továbbra is az amerikai kormányzat: ez a szegmens 66 százalékkal bővült. A Palantir több milliárd dollár értékű védelmi szerződéseket kötött az amerikai hadsereggel és haditengerészettel.

A részvények a zárás utáni kereskedésben 5 százalékot emelkedtek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

