K&H: továbbra is felülsúlyozzuk Amerikát

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"Az év első hónapja jól indult a részvénypiacokon, a vezető indexek tovább tudtak emelkedni január során. A legjobb teljesítményt a Kína vezette feltörekvő piacok mutatták, de az európai részvénypiacok is felülteljesítették az amerikai társaikat. A befektetők továbbra is optimizmust meríthetnek az amerikai gazdaság erejéből, a jól alakuló vállalati eredményekből és az újabb kamatcsökkentések felé hajló Fed álláspontjából. Ezzel együtt a kiszámíthatatlan amerikai gazdaság- és külpolitika óvatosabbá tette a piaci szereplőket az amerikai befektetésekkel kapcsolatban, ez a kockázati prémium növekedés talán leglátványosabba a dollár gyengülésében és általában az amerikai eszközök alulteljesítésében látszódott meg januárban. Az amerikai kötvénypiacon kisebb hozamemelkedést láttunk, a hónap végén a 10 éves amerikai államkötvény-hozamok 4,2% körül alakultak. A hazai kötvénypiacon továbbra is nyugalom van, a hozamok csökkentek a hónap során,  január végén 6,5% körül állt a 10 éves magyar államkötvények hozama.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hónap során tartottuk a magasabb kitettségünket. Régiós szinten továbbra is felülsúlyozzuk az amerikai, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi-, a technológiai-, és az egészségügyi-szegmens papírjait, míg a napi fogyasztási cikkeket előállító- és az ipari-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 65%
  • EUR kitettség: 8%
  • USD kitettség: 20%
  • Egyéb devizás kitettség: 7%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

