MBH: nagyobb súlyt kapnak a részvények
"2026 első hónapja annyira eseménydúsra sikeredett a részvénypiacokon, hogy úgy érezhetjük, mintha már egy félév is eltelt volna az idei évből. A legszembetűnőbb történés a nagy technológiai cégek alulteljesítése a kis kapitalizációjú cégekkel szemben. Ilyen mértékű teljesítmény különbség közel húsz éve történt utoljára. Az indok pedig egyértelműen az, hogy az USA-ban idén erős gazdasági növekedést várnak, amit támogat a tavaly elfogadott költségvetési csomag, és emellett a monetáris politika részéről további kamatvágások jöhetnek. A nagy technológiai cégeknek az sem segít, hogy egyre többen kérdőjelezik meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásaik megtérülését. Az egész mesterséges intelligencia témával kapcsolatban elmondható, hogy sokkal szelektívebbek lettek a befektetők, és jelenleg első sorban a chipgyártókat szeretik a témán belül. Geopolitikai fejleményekből sem volt hiány az év elején, de ennek ellenére a feltörekvő piacok rendkívül jól teljesítettek januárban.
A 2025-ös évhez hasonlóan alakul egyelőre az idei év is. A részvénypiacok érdemi emelkedéssel indították az évet, a nemesfémek még drágábbak lettek, de idén már velük drágul az olaj is. A hosszú kötvények kiemelten említést érdemelnek. A 10 évnél hosszabb lejáratú globális kötvények hozama 2009 óta nem járt ilyen magasságban, ráadásul a hozamgörbék meredeksége is egyértelműen nő, ahogy a rövid hozamok stagnálnak, míg a hosszúak emelkednek. Legmarkánsabban a japán hozamok emelkedése tűnik ki. Említést érdemel az is, hogy a hosszú japán hozamok és az arany ára nagyon hasonlóan mozognak. Hazánkban a kötvényhozamok a globális trenddel szemben mozogtak, ami az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozásnak tudható be leginkább; nálunk jellemzően 10 bp körüli mértékben mérséklődtek a kötvényhozamok.
Az eszközallokációban nagyobb súlyt adnánk a hazai, régiós és fejlődő piaci részvényeknek, mivel azt gondoljuk, hogy a kedvező trend ezeken a piacokon még kitarthat egy darabig. A magas kamatkülönbözet miatt pedig a magas HUF kitettséget továbbra is megtartanánk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 100%
- EUR kitettség: 0%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
