Mélyrepülésben a PayPal részvénye

A PayPal a ma közzétett gyorsjelentésében visszafogott 2026-os nyereség-előrejelzést tett közzé, miután negyedik negyedéves számai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A gyengébb teljesítményt az amerikai kiskereskedelmi költések visszaesése és a fizetési szolgáltatások lassabb növekedése magyarázza, a vállalat részvényei pedig 16 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A cég egyúttal bejelentette, hogy március 1-jétől a HP korábbi vezetője, Enrique Lores veszi át az elnök-vezérigazgatói posztot.

A PayPal csalódást keltő negyedik negyedéves eredményeket közölt, amelyek nem érték el az elemzői konszenzust, és ezzel párhuzamosan óvatos kilátásokat fogalmazott meg a 2026-os profit alakulására vonatkozóan. A befektetők negatívan reagáltak a hírekre:

a részvény árfolyama a piacnyitás előtti kereskedésben mintegy 16 százalékot zuhant.

A vállalat egyúttal vezetőváltást is bejelentett: március elejétől a HP korábbi vezérigazgatója, Enrique Lores irányítja majd a céget elnök-vezérigazgatóként.

A kiskereskedelmi költések visszaesésének hátterében az óvatosabbá vált fogyasztók állnak. A továbbra is magas kamatok, a megélhetési költségek emelkedése és a munkaerőpiac gyengülésének jelei arra kényszerítik őket, hogy visszafogják kiadásaikat, és elsősorban az alapvető szükségletekre koncentráljanak.

A PayPal arra számít, hogy az éves korrigált nyereség az enyhe csökkenéstől a szerény emelkedésig terjedő sávban mozog majd. Ez jelentősen elmarad a Wall Street mintegy 8 százalékos profitnövekedésre vonatkozó konszenzusos várakozásától.

A befektetők régóta tartanak attól, hogy

az Apple és a Google fizetési megoldásainak térnyerése fokozatosan erodálhatja a PayPal piaci részesedését.

A cég közlése szerint lépéseket tesz annak érdekében, hogy újra lendületet adjon márkázott fizetési szolgáltatásainak, és erősítse pozícióját a versenyben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ