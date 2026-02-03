  • Megjelenítés
MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket
MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Javult a magyar háztartások körében a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás, az inflációs várakozások csökkenése megállt, és rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására – állapította meg az MNB friss lakossági megtakarítási felmérése.

Mint írja a jegybank, a gazdasági szereplők szubjektív helyzetértékelése fontos mozgatója a gazdasági folyamatoknak, ezért az elmúlt évtizedben a jegybankok saját adatfelvételeket indítottak (pl. Fed NY, EKB). 2021 júliusa óta az MNB is végez negyedévente ilyen felmérést, ennek célja a lakosság megtakarítási döntéseinek mélyebb megértése. Az 1300 elemű mintán 2025. november 26. és december 5. között elvégzett felmérés 1000 háztartást tartalmaz 18-65 éves fő keresővel és 2022 harmadik negyedéve óta 300 elemű almintát 66-80 éves fő keresővel. Az online kérdőívben rétegzett mintavétel garantálja a reprezentatívitást régió, településtípus, főkereső életkora, neme, iskolázottsága szerint.

A 2025. negyedik negyedéves felmérés fő tanulságai:

  • a háztartások anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozásai tovább javultak – legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt mértek ennél kedvezőbb adatokat,
  • az 1 évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt,
  • a lakosságnak nincs az aktuális forint árfolyamtól érdemben eltérő várakozása,
  • az Otthon Start program továbbra is növeli a hitelfelvételi terveket,
  • az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, a befolyó összeg 11 százalékát fektetnék állampapírba,
  • a befektetők továbbra is az adó- és kockázatmentességet értékelik a leginkább az állampapírbefektetésben, a vagyon növekedésével állampapír-tulajdonosok aránya is nő.

A felmérés eredményei alapján egy éve folyamatosan csökken a pesszimisták aránya a munkaképeskorúak körében: az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetet várók aránya.

mnb1

Egy év alatt 21 százalékponttal csökkent a pesszimista háztartások aránya a nyugdíjaskorúak körében: a nyugdíjaskorúak körében jelentősen, 5 százalékponttal csökkent a rosszabb anyagi helyzetre számítók aránya az előző felmérés óta, ám összességében ez a korcsoport még mindig enyhén pesszimistább, mint a munkaképeskorúak.

mnb2

Megállt az inflációs várakozások csökkenése: az egy évre előretekintő inflációs várakozások mediánja a 2025 második negyedévében látott értékére emelkedett vissza.

mnb3

Továbbra sincs a háztartásoknak az aktuális forint árfolyamtól érdemben eltérő várakozása: az elmúlt negyedévben az árfolyamvárakozások 6 forinttal erősödtek. A felmérés napjaiban ennél erősebb forint-euró árfolyam alakult ki a spot piacon, azonban a felmérést megelőző hetekben 385 Ft/EUR-s árfolyam volt jellemző.

Az Otthon Start Program hatása továbbra is kitart: 2025 harmadik negyedéves rekord szintjéről is minimálisan tovább emelkedett a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya, a babaváró és fogyasztási hitelekkel kapcsolatos tervek is az előző negyedéves szintjükön stabilizálódtak.

mnb5

Az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, a legnagyobb részben (53%) lakáscélra tervezik elkölteni a lakáseladásból befolyó összeget az eladók, a bevétel 11%-át fektetnék állampapírba, és 21%-ot fordíthatnak fogyasztási célokra.

mnb6

A pénzügyi vagyon növekedésével az állampapír-tulajdonosok arányának növekedését láthatjuk, a felmérés alapján a háztartások 17%-a rendelkezik állampapírral, az 500 ezer forintnál magasabb pénzügyi vagyon mellett emelkedik az állampapír tulajdonosok aránya 10% fölé.

mnb7

Az állampapírtulajdonosok több mint fele nagyra értékeli a kockázatmentességet és az adómentességet. A PMÁP kamatfordulókat megelőző időszakhoz képest 7 százalékponttal csökkent a kedvező hozammal kapcsolatos vélekedések aránya.

mnb8

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

