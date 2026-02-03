MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket

Mint írja a jegybank, a gazdasági szereplők szubjektív helyzetértékelése fontos mozgatója a gazdasági folyamatoknak, ezért az elmúlt évtizedben a jegybankok saját adatfelvételeket indítottak (pl. Fed NY, EKB). 2021 júliusa óta az MNB is végez negyedévente ilyen felmérést, ennek célja a lakosság megtakarítási döntéseinek mélyebb megértése. Az 1300 elemű mintán 2025. november 26. és december 5. között elvégzett felmérés 1000 háztartást tartalmaz 18-65 éves fő keresővel és 2022 harmadik negyedéve óta 300 elemű almintát 66-80 éves fő keresővel. Az online kérdőívben rétegzett mintavétel garantálja a reprezentatívitást régió, településtípus, főkereső életkora, neme, iskolázottsága szerint.
A 2025. negyedik negyedéves felmérés fő tanulságai:
- a háztartások anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozásai tovább javultak – legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt mértek ennél kedvezőbb adatokat,
- az 1 évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt,
- a lakosságnak nincs az aktuális forint árfolyamtól érdemben eltérő várakozása,
- az Otthon Start program továbbra is növeli a hitelfelvételi terveket,
- az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, a befolyó összeg 11 százalékát fektetnék állampapírba,
- a befektetők továbbra is az adó- és kockázatmentességet értékelik a leginkább az állampapírbefektetésben, a vagyon növekedésével állampapír-tulajdonosok aránya is nő.
A felmérés eredményei alapján egy éve folyamatosan csökken a pesszimisták aránya a munkaképeskorúak körében: az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetet várók aránya.
Egy év alatt 21 százalékponttal csökkent a pesszimista háztartások aránya a nyugdíjaskorúak körében: a nyugdíjaskorúak körében jelentősen, 5 százalékponttal csökkent a rosszabb anyagi helyzetre számítók aránya az előző felmérés óta, ám összességében ez a korcsoport még mindig enyhén pesszimistább, mint a munkaképeskorúak.
Megállt az inflációs várakozások csökkenése: az egy évre előretekintő inflációs várakozások mediánja a 2025 második negyedévében látott értékére emelkedett vissza.
Továbbra sincs a háztartásoknak az aktuális forint árfolyamtól érdemben eltérő várakozása: az elmúlt negyedévben az árfolyamvárakozások 6 forinttal erősödtek. A felmérés napjaiban ennél erősebb forint-euró árfolyam alakult ki a spot piacon, azonban a felmérést megelőző hetekben 385 Ft/EUR-s árfolyam volt jellemző.
Az Otthon Start Program hatása továbbra is kitart: 2025 harmadik negyedéves rekord szintjéről is minimálisan tovább emelkedett a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya, a babaváró és fogyasztási hitelekkel kapcsolatos tervek is az előző negyedéves szintjükön stabilizálódtak.
Az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, a legnagyobb részben (53%) lakáscélra tervezik elkölteni a lakáseladásból befolyó összeget az eladók, a bevétel 11%-át fektetnék állampapírba, és 21%-ot fordíthatnak fogyasztási célokra.
A pénzügyi vagyon növekedésével az állampapír-tulajdonosok arányának növekedését láthatjuk, a felmérés alapján a háztartások 17%-a rendelkezik állampapírral, az 500 ezer forintnál magasabb pénzügyi vagyon mellett emelkedik az állampapír tulajdonosok aránya 10% fölé.
Az állampapírtulajdonosok több mint fele nagyra értékeli a kockázatmentességet és az adómentességet. A PMÁP kamatfordulókat megelőző időszakhoz képest 7 százalékponttal csökkent a kedvező hozammal kapcsolatos vélekedések aránya.
