OTP: alacsonyan tartjuk az amerikai kitettségünket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"A világrend változásról szóló folyamatos diskurzus ellenére kifejezetten erősen indítottak a tőkepiacok 2026-ban. Az előző évet domináló trendek felerősödésével telt a január: a dollár gyengült, szárnyaltak a nemesfémek, az amerikai részvénypiacok pedig alulteljesítettek a feltörekvőkkel szemben.

A korábban már említett, az AI beruházások megtérüléséhez kapcsolódó aggályainkat továbbra is fenntartjuk, így az amerikai kitettségünket igyekszünk alacsonyan tartani. Ezzel szemben (óvatos pozícionáltságunkon kissé lazítva) növeltük a feltörekvő piaci részvénysúlyt. Ezen belül a technológia túlsúlyos távol-keleti országok helyett inkább a régiós és latin-amerikai országokat preferáljuk. Ezen piacok is látványos emelkedésen vannak túl, azonban legtöbbjük historikusan továbbra is olcsónak számít. Emellé a fennmaradó dollárgyengülés és az idén várhatóan beinduló vagy folytatódó kamatcsökkentési ciklusok is kedvező hátszelet adhatnak ezen régiók részvényeinek.

A kötvénypiacokon is megmaradt a kockázatkereső hangulat. A fejlett piaci kötvények (US, EU) oldalazásával szemben a kockázatosabb papíroknak ismét csökkent a hozama. A likviditásbőség miatt vételi kényszerben lévő befektetők megrohamozták a feltörekvő piaci kibocsátásokat. A hozamfelárak közelítik a 2007-es mélypontjukat, így további felülteljesítésre nem számítunk ezen eszközöktől.

Várakozásunk szerint 2026-ban a legtöbb piacon folytatódni fognak a kamatcsökkentések. Amerikában jelenleg 2 csökkentést áraz a piac, az eurózónában pedig nem várnak változást, a legtöbb feltörekvő országban pedig a relatíve magasabb reálkamat még elegendő munícióval szolgál a monetáris lazításhoz. A hozamgörbék hosszú végét jobban befolyásoló inflációs és költségvetési várakozásunk összességében pesszimista, így a hosszú kötvényekben inkább az aktív kereskedést gondoljuk kifizetődő stratégiának."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ