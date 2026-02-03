Történelmi rekordot döntöttek ezek a tech-óriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Samsung Electronics papírjai 11 százalékot ugrottak a Korea Exchange-en

– ilyen mértékű emelkedésre 2008 óta nem volt példa –, míg az SK Hynix több mint 9 százalékot erősödött. Mindkét vállalat ledolgozta az előző napi veszteségeit. A Kospi index nagyjából 7 százalékkal került feljebb, így idei nyeresége már elérte a 25 százalékot, és továbbra is a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik.

A két chipgyártó részvényei idén egyaránt több mint 39 százalékot drágultak, és folyamatosan új történelmi csúcsokat döntenek. A befektetők a mesterséges intelligencia csillapíthatatlannak tűnő memóriachip-éhségére fogadnak. A látványos emelkedés ellenére az elemzők többsége nem tartja túlárazottnak a részvényeket, mert szerintük az erős eredménynövekedés és az értékeltségi szintek továbbra is indokolhatók.

A memóriachipek strukturális hiánya elkerülhetetlenné teszi a Samsung és az SK Hynix további növekedését

– mondta Kim Namho, a szöuli Timefolio Investment Management alapkezelője.

