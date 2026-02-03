  • Megjelenítés
Történelmi rekordot döntöttek ezek a tech-óriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők
Történelmi rekordot döntöttek ezek a tech-óriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők

Portfolio
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte felpörgette a memóriachipek iránti keresletet, ami újabb lendületet adott a dél-koreai tőzsdének. A Kospi-index ma történelmi csúcsra ugrott, miután a chipgyártók részvényei komoly raliba kezdtek, írja a Bloomberg.

A Samsung Electronics papírjai 11 százalékot ugrottak a Korea Exchange-en

– ilyen mértékű emelkedésre 2008 óta nem volt példa –, míg az SK Hynix több mint 9 százalékot erősödött. Mindkét vállalat ledolgozta az előző napi veszteségeit. A Kospi index nagyjából 7 százalékkal került feljebb, így idei nyeresége már elérte a 25 százalékot, és továbbra is a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik.

A két chipgyártó részvényei idén egyaránt több mint 39 százalékot drágultak, és folyamatosan új történelmi csúcsokat döntenek. A befektetők a mesterséges intelligencia csillapíthatatlannak tűnő memóriachip-éhségére fogadnak. A látványos emelkedés ellenére az elemzők többsége nem tartja túlárazottnak a részvényeket, mert szerintük az erős eredménynövekedés és az értékeltségi szintek továbbra is indokolhatók.

A memóriachipek strukturális hiánya elkerülhetetlenné teszi a Samsung és az SK Hynix további növekedését

– mondta Kim Namho, a szöuli Timefolio Investment Management alapkezelője.

