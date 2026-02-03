Váratlan fordulat: beidézték Elon Muskot a francia hatóságok, gyermekpornográfia miatt nyomoznak

A francia rendőrség kedden házkutatást tartott az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi platform párizsi irodáiban, miközben az ügyészség kihallgatásra idézte a milliárdos techmogult egy, az X algoritmusaihoz és adatkezeléséhez kapcsolódó, tavaly indult nyomozás részeként – számolt be a Reuters.

A párizsi ügyészség közleménye szerint a nyomozást időközben kiterjesztették a Grok nevű mesterségesintelligencia-alapú chatbot működésére is.

A vizsgálat már a gyermekpornográf tartalmak tárolásának és terjesztésének, valamint szexuális tartalmú deepfake-videók készítésének gyanújára is kiterjed.

Az ügyészség április 20-ra idézte be Muskot és az X korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót, valamint tanúként több más alkalmazottat is. Az ilyen idézések elvben kötelezőek, ám a Franciaországon kívül tartózkodó személyekkel szemben nehezen hajthatók végre.

Az X közleményben bírálta a hatóságok eljárását, szerintük az ügyészség azzal próbál nyomást gyakorolni az amerikai vezetésre, hogy a francia leányvállalatot és annak alkalmazottait veszi célba.

Még korábban Musk politikai indíttatásúnak nevezte a nyomozást.

A brit adatvédelmi hatóság szintén vizsgálatot indított a Grok ellen, miután hírek jelentek meg arról, hogy a chatbotot beleegyezés nélküli szexuális képek előállítására használták, köztük gyermekekről készült felvételek létrehozására is. Az Európai Unió múlt héten ugyancsak vizsgálódni kezdett az X ellen, annak kiderítésére, hogy a platform terjesztett-e illegális tartalmakat.

