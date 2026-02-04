Bemondta Európa legnagyobb vagyonkezelője: erre fog indulni a dollár

Az Amundi, amely 2400 milliárd eurós eszközállományával Európa legnagyobb vagyonkezelője, fokozatosan mérsékli amerikai dollárban denominált kitettségét, és inkább az európai, illetve a feltörekvő piaci eszközök felé tereli befektetéseit. Valérie Baudson vezérigazgató kedden azt mondta:

ha az Egyesült Államok gazdaságpolitikájának iránya nem változik, a vállalat a dollár további gyengülésére számít, ezért ügyfeleiknek a következő évben erőteljesebb deviza- és piaci diverzifikációt javasolnak.

Az Amundi ezzel csatlakozik azon nagy nemzetközi befektetők sorához, amelyek Donald Trump kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt igyekeznek mérsékelni vagy fedezni amerikai kitettségüket. A dollár a tavaly áprilisi "vámsokk" óta jelentősen gyengült, és idén is tovább esett, amit Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései, valamint a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is felerősítettek.

Baudson szerint a nemzetközi befektetők kezdetben elsősorban az aranyba menekültek, ez nagyrészt megmagyarázza a nemesfém árának látványos emelkedését az elmúlt időszakban. Később azonban már

az amerikai eszközöktől való fokozatos eltávolodás vált meghatározóvá,

ami az európai és a feltörekvő piaci részvények, illetve kötvények iránti kereslet számottevő növekedését hozta. A feltörekvő piaci részvények tavaly 2017 óta a legjobb évüket zárták.

A dollár január végén négyéves mélypontra süllyedt, és 12 hónap alatt több mint 10 százalékot veszített értékéből a főbb devizákkal szemben. Ugyanebben az időszakban az arany ára csaknem megduplázódott, és január végén történelmi csúcsot döntve unciánként 5500 dollár fölé emelkedett.

A vezérigazgató úgy véli, hogy amennyiben a globális gazdasági pálya érdemben nem változik, az arany további áremelkedésére lehet számítani. Nyilatkozata egybeesett azzal, hogy az Amundi rekordmagas eszközállományról és 88 milliárd eurós nettó tőkebeáramlásról számolt be a tavalyi évre, valamint bejelentette egy 500 millió euró értékű részvény-visszavásárlási program elindítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ