Épp most tört ki ez a magyar részvény - És még mindig nagyon olcsó!

Van egy magyar részvény, amelyben nagy jelentőségű kitörésnek lehetnek szemtanúi a befektetők, ráadásul a részvény még a mostani emelkedés ellenére is rendkívül olcsónak mondható, és a grafikonok alapján is van még tér az emelkedésre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Rendkívül népszerűek a magyar részvények:

Sorra lőnek ki az árfolyamok, miközben a BUX index naponta éri el az újabbnál újabb történelmi csúcsoknak.

A napokban már foglalkoztunk egy olyan magyar részvénnyel, amely rendkívül olcsó, és nagy potenciál van benne. Ez a részvény nem volt más, mint a