Hatalmas esésben az AMD, szétverik a részvényt

Jól sikerült a negyedév

A decemberrel zárult negyedévben a chipgyártó egy részvényre jutó nyeresége 1,53 dollár lett a várt 1,32 dollárral szemben. A bevétel 10,27 milliárd dollárra rúgott, szemben a 9,67 milliárd dolláros elemzői konszenzussal. Az adatközponti üzletág 5,4 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 39 százalékos éves növekedésnek felel meg.

A kliens- és gamingrészleg bevétele 37 százalékkal, 3,9 milliárd dollárra nőtt, elsősorban a laptopokba és PC-kbe szánt Ryzen processzorok iránti élénk keresletnek köszönhetően. Ezekkel a termékekkel a vállalat az Intel rovására tudott piaci részesedést szerezni.

Ennél többet vártak a befektetők

Az első negyedévre a vállalat mintegy 9,8 milliárd dollár körüli árbevétellel számol, ami ugyan szintén meghaladja a piaci várakozásokat, egyes szakértők azonban ennél is erősebb iránymutatásban bíztak az Ai-chipek iránti robusztus kereslet miatt.

Emellett a folyó negyedévre vonatkozó előrejelzés negyedév/negyedév alapú visszaesést jelez a bevételekben.

Szétverik az árfolyamot

Ugyan a ma látott 17 százalékos árfolyamcsökkenés 2018 óta a legnagyobb egy napos esés az AMD részvényeiben, de ezzel a mai eséssel mindössze január 9-e óta nem látott szintre esett vissza az árfolyam.

