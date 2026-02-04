  • Megjelenítés
Hatalmas esésben az AMD, szétverik a részvényt
Befektetés

Hatalmas esésben az AMD, szétverik a részvényt

Portfolio
Az AMD ugyan a vártnál jobb negyedik negyedéves számokat közölt, de az óvatosabb első negyedévre szóló bevételi előrejelzés hatására büntetni kezdték a befektetők a céget, 2018 óta nem esett egy nap alatt akkorát az árfolyam, mint a szerdai kereskedésben.

Jól sikerült a negyedév

A decemberrel zárult negyedévben a chipgyártó egy részvényre jutó nyeresége 1,53 dollár lett a várt 1,32 dollárral szemben. A bevétel 10,27 milliárd dollárra rúgott, szemben a 9,67 milliárd dolláros elemzői konszenzussal. Az adatközponti üzletág 5,4 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 39 százalékos éves növekedésnek felel meg.

A kliens- és gamingrészleg bevétele 37 százalékkal, 3,9 milliárd dollárra nőtt, elsősorban a laptopokba és PC-kbe szánt Ryzen processzorok iránti élénk keresletnek köszönhetően. Ezekkel a termékekkel a vállalat az Intel rovására tudott piaci részesedést szerezni.

Ennél többet vártak a befektetők

Az első negyedévre a vállalat mintegy 9,8 milliárd dollár körüli árbevétellel számol, ami ugyan szintén meghaladja a piaci várakozásokat, egyes szakértők azonban ennél is erősebb iránymutatásban bíztak az Ai-chipek iránti robusztus kereslet miatt.

Emellett a folyó negyedévre vonatkozó előrejelzés negyedév/negyedév alapú visszaesést jelez a bevételekben.

Még több Befektetés

Ritka lehetőséget kínál a történelmi hullámvasút – Mutatjuk a legizgalmasabb aranyrészvényeket!

Újabb európai nyugdíjalapok büntetik az amerikai befektetéseket

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Szétverik az árfolyamot

Ugyan a ma látott 17 százalékos árfolyamcsökkenés 2018 óta a legnagyobb egy napos esés az AMD részvényeiben, de ezzel a mai eséssel mindössze január 9-e óta nem látott szintre esett vissza az árfolyam.

AMD_2026-02-04_18-30-40

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Magyar EU-tagság: olyan változás látszik, amire régen volt példa
Több mint 17 éve nem történt ilyen az arannyal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility