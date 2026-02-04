Kitört az olcsó magyar részvény, amiben nagy növekedés jöhet

Egy jó sztori a magyar tőzsdén
Izgalmas szintre került az egyik magyar midcap részvény árfolyama, a korábbi kitörési kísérlet után most megint jöhet egy kör felfelé. Ráadásul nem csak technikai szempontból izgalmas a papír, hiszen az árazási mutatók alapján is relatíve alulértékeltnek tűnik a részvény.
A fundamentális sztori is erős, nagy növekedés van a cégben, és az elemzők is optimisták a kilátásokkal kapcsolatban. Ráadásul, ha a cég előrejelzése bejön, akkor az elemzői modelleket is alaposan át kell majd írni, ami további felfelé mutató potenciált jelenthet.
A szóban forgó részvény nem más, mint
